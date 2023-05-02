NVIDIA выпустила графический драйвер GeForce Game Ready 531.79 WHQL к релизу нового вампирского боевика Redfall от Arkane Austin и Bethesda. Судя по первым рецензиям, игра получилась неоднозначной, мягко говоря. На данный момент рейтинг на OpenCritic составляет 65 баллов, есть сообщения о проблемах с оптимизацией, так что новый драйвер к месту, тем более, что он включает для игры поддержку технологий NVIDIA DLSS 3 и Reflex. Первая поможет повысить частоту кадров, особенно владельцам видеокарт GeForce RTX 40, где доступна генерация кадров, вторая технология снизит задержку ввода и позволит эффективнее отстреливать вампиров. Судя по опубликованной NVIDIA краткой демонстрации DLSS 3 в Redfall, за счёт генерации кадров производительность в 4K разрешении с RT можно повысить на 80…100%.
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Кроме того, новый драйвер добавляет оптимизации Game Ready к новому этапу тестирования Diablo IV Server Slam и для игры Showgunners. Нагрузочное тестирование серверов Diablo IV пройдёт с 12 по 14 мая, в Blizzard намерены проверить надёжность серверов перед релизом игры 6 июня. Владельцы видеокарт GeForce RTX могут активировать в Diablo IV технологию DLSS 2, а на релизе в игре будет поддержка DLSS 3. Стратегия Showgunners выходит сегодня и тоже поддерживает DLSS 2.
Далее по списку, NVIDIA добавила в GeForce Experience профили с оптимальными настройками для игр KovaaK’s и Summoners War: Chronicle, а также исправила ряд ошибок:
- Критические ошибки в играх Battlefield 2042 и The Last of Us, редакторе Unreal Editor на видеокартах GeForce RTX 30
- Отсутствие наибольшей частоты обновления для мониторов Asus VG27WQ и Acer XV253Q в панели управления NVIDIA после обновления драйвера до версии 531.41
Больше подробностей по ссылкам ниже.
- Источники
- NVIDIA
- Release Notes (PDF)