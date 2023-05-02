Модули ориентированы на широкий круг пользователей.

Активный переход на оперативную память DDR5 продолжается, но многие пользователи предпочитают DDR4, которая всё ещё поддерживается новейшей платформой Intel LGA 1700, а также платформой AMD AM4, которая будет ещё долго сохранять актуальность. Выбор DDR4 для новой платформы позволяет ощутимо сэкономить, как на самой памяти, так и на материнской плате, а многие владельцы старых платформ не против нарастить объём памяти и, может быть, вообще пересидеть новое поколение до следующего. Ассортимент модулей постепенно сокращается, но некоторые производители до сих представляют новинки — компания BIOSTAR объявила о выпуске новой серии DDR4 Heatsink Storming-V.

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Компания позиционирует модули, как универсальное решение, которое подойдёт широкому кругу пользователей, от обычных домашних ПК до продвинутых геймерских систем. Последняя категория должна оценить оптимальное сочетание скоростных характеристик, таймингов, напряжения и дизайн с чёрными радиаторами. В серии Heatsink Storming-V представлены четыре варианта одинарных модулей: объёмом 8 ГБ и 16 ГБ со скоростями 3200 (CL16) и 3600 МГц (CL18), рабочее напряжение 1,35 В. Цены и сроки начала продаж не уточняются.

Источники BIOSTAR Cowcotland