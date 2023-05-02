Первая и пока единственная GeForce RTX 4070 с AIO системой, стоит дороже RTX 4070 Ti.

Компания Colorful представила премиальную видеокарту iGame GeForce RTX 4070 Neptune OC-V, сообщает издание GdM, на сегодняшний день это единственная RTX 4070 с жидкостным охлаждением и ожидаемо, стоимость такого варианта довольно высокая. Инженеры компании разработали для этой высококлассной модели печатную плату с 17-фазной (14+3) подсистемой питания и одним компактным 16-контактным разъёмом питания, при этом максимальная частота видеокарты была увеличена относительно стандартной спецификации на 6,7%, до 2640 МГц — активировать разгон можно нажатием кнопки One-Key OC на панели ввода-вывода. На 30 Вт был увеличен и максимальный TDP видеокарты, теперь это 230 Вт.

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Пожалуй, система охлаждения является главной отличительной чертой iGame GeForce RTX 4070 Neptune OC-V. Компания Colorful оснастила модель двухслотовой системой охлаждения с водоблоком класса «Всё в одном», в конструкции присутствует огромная медная пластина, которая отводит тепло от графического процессора, подсистемы питания и чипов памяти. Водоблок устанавливается на эту пластину в зоне графического процессора, где в выполнено оребрение с микроканалами. Водоблок соединяется гибкими шлангами в оплётке с 240-мм радиатором, на котором предустановлены два 120-мм вентилятора. Стоит вся эта красота около 829 долларов США, пишет VideoCardz. Это на 38% больше рекомендованной цены 599 долларов и даже дороже RTX 4070 Ti с рекомендованной ценой 799 долларов.

Источники Colorful GDM и VideoCardz