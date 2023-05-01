Начало распределения видеокарт по каналам поставок ожидают через несколько дней.

NVIDIA и её партнёры готовятся к запуску игровых видеокарт среднего класса GeForce RTX 4060, базовой и Ti версии. За прошедший месяц в Сети были замечены признаки подготовки этих моделей, недавно появилось фото графического процессора, а теперь ресурс VideoCardz опубликовал некоторые данные якобы из рассматриваемого компанией графика и, если верить этой информации, окончательные даты запуска видеокарт RTX 4060 и 4060 Ti ещё не установлены, однако есть другие подробности.

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Первой ожидается более производительная модель GeForce RTX 4060 Ti, поставки должны начать 5 мая, также 26 апреля уже был сформирован список блогеров, журналистов и изданий, которые получат образцы видеокарт для тестирования и подготовки обзоров. Хотя дата начала продаж не уточняется, вполне вероятно, что модель появится в магазинах в конце мая или начале июня, во время или после выставки Computex 2023. Рекомендованная цена на данный момент официально не установлена, так что все прогнозы инсайдеров, скорее всего, не опираются на какую-либо официальную информацию. Тем не менее, высказываются предположения, что конструкция видеокарт будет очень простой, а цены довольно низкими — этому есть косвенное подтверждение.

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VideoCardz утверждает, что для производства GeForce RTX 4060 Ti возможно использование печатной платы PG190 от RTX 3060 Ti, отсутствие необходимости в разработке новой платы должно снизить цену видеокарты. По предположениям, модель может получить цену 399 долларов США, как и предшественник на старте продаж. Что касается базовой модели RTX 4060, график для неё не установлен, но вряд ли она задержится надолго. Официально характеристики неизвестны, по заявлениям инсайдеров обе моделям получат по 8 ГБ 128-битной GDDR6, вариант Ti предложит 4352 CUDA, а базовый — 3072 CUDA и новую печатную плату PG173. Энергопотребление будет низким, до 160 Вт для старшего варианта, а PCIe урежут до восьми линий Gen4.

Источники VideoCardz