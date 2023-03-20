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Обновление утилиты GIGABYTE подтверждает GeForce RTX 4070 с 12 ГБ и RTX 4060 с 8 ГБ памяти
Как ожидается, первую представят до середины апреля.
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Ganesh Ravikumar, Unsplash

По слухам, 13 апреля NVIDIA может выпустить следующую видеокарту в серии GeForce RTX 40 — это модель RTX 4070, которой приписывают 5888 CUDA-ядер и 12 ГБ видеопамяти. Похоже, информация может быть верной, компания GIGABYTE уже добавила поддержку одной из моделей RTX 4070 в фирменное программное обеспечение Control Center версии 23.03.02.01, сообщает VideoCardz. Более того, этим не ограничивается, добавлена поддержка и RTX 4060 на 8 ГБ, сроки выпуска этой видеокарты ещё неизвестны, но высока вероятность, что она увидит свет в мае, считают специалисты. Что касается конкретных обозначений моделей, добавленных в Control Center, это:

  • Gigabyte RTX 4070 AERO OC 12 ГБ (GV-N4070AERO OC-12G)
  • Gigabyte RTX 4060 GAMING OC 8 ГБ (GV-N4060GAMING OC-8GD)
Источник: GIGABYTE

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Воочию увидеть наименования можно на сайте GIGABYTE, открыв страницу любого из продуктов, для которых в разделе программного обеспечения предлагается Control Center. На момент написания в списке изменений присутствует поддержка указанных выше видеокарт.

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Что касается характеристик GeForce RTX 4060, инсайдеры приписывали модели 3072 CUDA, 128-битную GDDR6 память с общей пропускной способностью 288 ГБ/с и энергопотребление TGP около 115 Вт.

Источники
GIGABYTE
VideoCardz
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#nvidia #видеокарты #gigabyte #geforce rtx 40 #geforce rtx 4070 #geforce rtx 4060
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