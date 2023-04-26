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Похоже, MSI придётся переименовать новую видеокарту GeForce RTX 3060 Ti SUPER 3X
Наличие SUPER в обозначении модели могло не понравится NVIDIA.
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Недавно сообщалось, что компания MSI подготовила для продажи в Гонконге новую модель NVIDIA GeForce RTX 3060. Новинка привлекла внимание не только продвинутым дизайном, но и необычным названием, которое, похоже, оказалось неудачным — GeForce RTX 3060 Ti SUPER 3X 8GD6X OC. Так ресурс HKEPC сообщил в Twitter*, что NVIDIA обратилась к MSI с просьбой отозвать видеокарты RTX 3060 Ti SUPER 3X, передаёт VideoCardz.

Так выглядела модель GeForce RTX 3060 Ti SUPER 3X 8GD6X OC. Источник: MSI HK (страница удалена)

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На самом деле, наличие приставки SUPER 3X может ввести в заблуждение, во-первых, NVIDIA использует наименование SUPER наряду с Ti для обозначения разных моделей видеокарт, а в данном случае получается забавное сочетание Ti SUPER. Во-вторых, покупатель может ошибочно подумать, что это NVIDIA выпустила в серии новые видеокарты SUPER, хотя на самом деле название придумано MSI. Вероятно, модель придётся переименовать, MSI уже удалила её со своего регионального веб-сайта. Видеокарта была хорошо оснащена, использовала продвинутую систему охлаждения SUPRIM с тремя вентиляторами и наверняка была бы популярна среди покупателей, тем более, что модели данного класса в новой линейке ещё не представлены.

Источники
@hkepcmedia, Twitter*
VideoCardz
* заблокирован в РФ
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#nvidia #видеокарты #msi
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