Нет, это не новый вариант SUPER от NVIDIA.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Необычную новинку заметили на нескольких региональных сайтах MSI, компания выпустила новую модель в линейке видеокарт NVIDIA Ampere и её название может по началу ввести в ступор — GeForce RTX 3060 Ti SUPER 3X 8GD6X OC. Нет, NVIDIA не выпустила новые модели SUPER, наименование SUPER 3X было выбрано MSI и под ним скрывается продвинутая модификация RTX 3060 Ti, для которой компания использовала премиальную конструкцию от модели RTX 3070 SUPRIM классом выше, объясняет VideoCardz.

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Основные спецификации новой модели соответствуют обновлённому варианту GeForce RTX 3060 Ti образца 2022 года. Используется более быстрая GDDR6X память с чипами 19 Гбит/с и графический процессор, в котором активны 4864 CUDA ядра. Тактовая частота GPU повышается до 1845 МГц, заявленный TDP составляет 265 Вт, а для дополнительного питания присутствует два 8-контактных разъёма, как и в другой модели компании GAMING X TRIO.

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Страницу GeForce RTX 3060 Ti SUPER 3X 8GD6X OC можно найти на гонконгском сайте MSI, скорее всего, доступность будет ограничена рядом регионов.