Выпущена стабильная версия 31.0.101.4314

Intel выпустила под номером 31.0.101.4314 новую стабильную версию WHQL графического драйвера для решений Arc и Iris. Изменений в драйвере не так много, главное – добавлена поддержка расширений Vulkan Video для аппаратного декодирования видео в форматах H.264 (AVC) и H.265 (HEVC) в графическом API Vulkan. Расширения Vulkan Video обеспечивают эффективное ускорение обработки видео с низкой задержкой, распределяя задачи обработки потоков между ядрами процессора и аппаратными средствами видеокодека, объясняется на сайте Khronos Group.

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Также была исправлена одна проблема на системах с видеокартами Arc, а именно заикания звука на некоторых аудио устройствах, подключаемых через USB. Список нерешённых проблем по-прежнему велик, относительно стабильного выпуска 4255 у видеокарт Arc добавилась проблема в Topaz Video AI – ошибки при использовании некоторых моделей для улучшения видео. А в списке проблем программного обеспечения Arc Control добавился пункт, предупреждающий о возможном небольшом повышении энергопотребления в простое и в режиме гибернации.

Источники Intel