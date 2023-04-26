Mozilla выпустила точечное обновление веб-браузера Firefox до версии 112.0.2, в числе изменений исправление, устраняющее утечку памяти при использовании анимированных тем, сообщает Neowin. Ранее выяснилось, что использование тем с эффектами анимации может привести к повышенному использованию оперативной памяти при определённых условиях, в частности, после сворачивания/разворачивания окна браузера. Кроме этой Mozilla исправляет ещё несколько неприятных ошибок на разных платформах.
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Для пользователей Linux, использующих растровые шрифты, исправили проблему, из-за которой на некоторых веб-сайтах могли не отображаться сразу целые блоки текста, они становились невидимыми. А на операционных системах Windows 8 исправили ошибку, которая препятствовала отображению веб-уведомлений, содержащих изображения.
В настоящее время Firefox является единственным популярным веб-браузером, который продолжает поддерживать устаревшие операционные системы Windows 7, 8 и 8.1 — Microsoft завершила их поддержку в начале года. Долгосрочный выпуск Firefox 115 ESR совместим с этими ОС и будет получать обновления безопасности до третьего квартала 2024 года.
- Источники
- Neowin