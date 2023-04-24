Он связан с анимированными темами оформления.

В браузере Mozilla Firefox подтверждены редкие случаи утечки памяти, для проявления этого нужно соблюсти несколько условий, главное — использовать для браузера анимированную тему. «В редких случаях анимированные темы Firefox могут использовать чрезмерный объем памяти», — говорится в примечаниях к релизу Firefox 112.0.1, точечного исправления, где была решена проблема с удалением файлов куки из-за неправильной установки даты их создания.

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Похоже, что проблема проявляется и не на всех анимированных темах, но уточнений на этот счёт нет, говорится лишь, что использование темы Dark Space и подобных могут приводить к утечке памяти после некоторых действий, скрывающих окно браузера, включая сворачивание. Инженеры Firefox работают над исправлением, а пока рекомендуют пользователям просто использовать обычные темы. Проблема затрагивает выпуски Firefox 112, 113 и 114, но при этом не касается долгосрочных выпусков Firefox ESR, сообщает gHacks, также отмечая, что исправления уже внедрены в бета и Nightly сборки браузера.

Источники gHacks