Графика во втором тоже менее производительная.

ASUS официально ещё не подтвердила характеристики фирменной портативной игровой консоли ROG Ally, однако по заявлениям компании она будет основана на кастомном APU от компании AMD. Недавно просочилась информация, что этот APU получил название Ryzen Z1 и накануне он отметился в Geekbench. Однако, похоже, что ASUS подготовила для разных вариантов ROG Ally разные APU, если сначала Geekbench посетил 8-ядерный и 16-поточный Ryzen Z1 Extreme, то позже в базе данных бенчмарка появился результат и для 6-ядерного 12-поточного Ryzen Z1.

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Базовая версия Ryzen Z1 имеет не только меньше ядер, но и немного меньшие частоты, а также, что может быть важнее, более простую конфигурацию интегрированной графики. Частоты процессорных ядер в Ryzen Z1 примерно на 100 МГц ниже: базовый уровень 3,2 ГГц с повышением до 5,0 ГГц. Интегрированная графика RDNA 3 представлена вариантом на 2 вычислительных блока Dual Compute Unit (DCU) или 4 Compute Unit (CU) соответственно. В старшем варианте графика предлагала 12 CU, как и Radeon 780M.

Если это не ошибка, возможности графики в базовой версии чипа ожидаются скромные, возможно, это аналог интегрированной Radeon 740M, замеченной недавно в Сети. Тем не менее, тестов производительности новых APU пока нет, кроме превью Radeon 780M с тестовым драйвером, где флагманский iGPU показывает в 1080p очень хорошую производительность, сравнимую с начальными дискретными решениями прошлых лет. Вполне вероятно, что даже 4 CU архитектуры RDNA 3 будут лучше Vega 8, которая до сих пор актуальна в настольных APU серии Ryzen 5000G и позволяет играть в современные игры на низких настройках.

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Точные сроки выпуска ASUS ROG Ally неизвестны, но в компании отметили, что это состоится раньше, чем можно ожидать. Консоль будет доступна глобально.