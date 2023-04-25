Разработчики Opera Software представили в раннем доступе новый веб-браузер Opera One, ожидается, что он станет основным на операционных системах Windows, MacOS и Linux к концу этого года. Дизайн Opera One построен по модульной концепции и адаптируется под решаемые пользователем задачи, обеспечивая более плавную и комфортную работу. Более того, компания намерена продолжать интеграцию в браузер возможностей на основе искусственного интеллекта, в текущих версиях браузера Opera уже появились интеграции ChatGPT и ChatSonic на боковой панели, а в ближайшие месяцы разработчики планируют выпустить собственный ИИ-движок.
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Во многом плавность и комфорт Opera One заслуга нового многопоточного компоновщика, в котором выполнение операций, связанных с графикой, осуществляется без прерывания другими процессами. По заверениям разработчиков, среди Chromium браузеров такой компоновщик впервые появился в Opera One. Также в браузере реализовали новые возможности для организации вкладок, появились так называемые «Острова вкладок» (англ. Tab Islands) — группировка вкладок по определённой тематике. Группы имеют чётко различимые границы, могут быть отмечены определённым цветом, обладают возможностями для минимизации, перетаскивания, автоматического формирования.
Скачать предварительную версию Opera One для разработчиков можно уже сегодня.
- Источники
- Opera Software