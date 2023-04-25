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Представлен браузер Opera One — переработанный дизайн, многопоточный компоновщик, острова вкладок
И упор на искусственный интеллект.
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Разработчики Opera Software представили в раннем доступе новый веб-браузер Opera One, ожидается, что он станет основным на операционных системах Windows, MacOS и Linux к концу этого года. Дизайн Opera One построен по модульной концепции и адаптируется под решаемые пользователем задачи, обеспечивая более плавную и комфортную работу. Более того, компания намерена продолжать интеграцию в браузер возможностей на основе искусственного интеллекта, в текущих версиях браузера Opera уже появились интеграции ChatGPT и ChatSonic на боковой панели, а в ближайшие месяцы разработчики планируют выпустить собственный ИИ-движок.

Предварительная версия Opera One

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Во многом плавность и комфорт Opera One заслуга нового многопоточного компоновщика, в котором выполнение операций, связанных с графикой, осуществляется без прерывания другими процессами. По заверениям разработчиков, среди Chromium браузеров такой компоновщик впервые появился в Opera One. Также в браузере реализовали новые возможности для организации вкладок, появились так называемые «Острова вкладок» (англ. Tab Islands) — группировка вкладок по определённой тематике. Группы имеют чётко различимые границы, могут быть отмечены определённым цветом, обладают возможностями для минимизации, перетаскивания, автоматического формирования.

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Скачать предварительную версию Opera One для разработчиков можно уже сегодня.

Источники
Opera Software
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#веб-браузер #opera software
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