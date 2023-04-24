Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Thermalright выпустила компактный радиатор для M.2 SSD высотой 13 мм
Недавно ассортимент компании пополнили два массивных радиатора.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Компания Thermalright недавно представила несколько новых радиаторов для охлаждения твердотельных накопителей M.2 — это были массивные модели с тепловыми трубками. Одной из недавних новинок была модель HR-10 2280 PRO, которая получила даже вентилятор, её уже можно найти на официальном сайте, где ресурс Cowcotland также усмотрел новый компактный радиатор, для тех, кому нужно небольшое и достаточно эффективное охлаждение.

Источник: Thermalright

реклама

Модель Thermalright TR-M.2 2280 TYPE A G не получила вентилятор и тепловые трубки, конструкция радиатора проста – это цельный алюминиевый блок с рёбрами для увеличения площади рассеивания тепла. Радиатор крупный и должен полностью накрывать все компоненты накопителя, как флэш-память, так и контроллер, который у многих моделей может ощутимо разогреваться. Какой-либо подсветки в конструкции нет, радиатор выполнен в строгом стиле, на нём присутствует логотип компании с блестящей окантовкой, а серый цвет нейтрален и подойдёт для сборок в белом цвете. Размеры системы охлаждения составляют 70×24×13 мм, цена не уточняется.

Источники
Thermalright
Cowcotland
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#охлаждение #thermalright #твердотелные накопители
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Thermalright выпустила два новых варианта башенного кулера Assassin X 120 Refined SE
PCIe Gen5 накопитель Corsair MP700 замечен на зарубежной торговой площадке
SSD радиатор Thermalright HR-10 2280 PRO получил вентилятор
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США показали фото огромных истребителей Су-27СК и Су-30МК на фоне "малюток" F-16 ВВС Индонезии
5
Российский расчёт "Корнета" поразил цель с предельного расстояния в 8000 метров и показал видео
8
В РФ прибыл новый дрон-камикадзе из Ирана – Arash-2 с дальностью до 2000 км и боеголовкой до 200 кг
13
На Украине создали новую 100-миллиметровую САУ, уступающую даже старым танкам из серии Т-54/55
32
Большинство словацких и польских МиГ-29 отправились не на фронт в ВСУ, а на процедуру канибализации
2
Google отстает в разработке ИИ, поэтому объединяет подразделения Brain Division и DeepMind
+
Робот Маркер станет сухопутным "авианосцем" для роевой сотни ударных БПЛА БАС-80
2
РФ научилась сжигать, а Китай брать под контроль спутники США – Пентагон готовится к кибервойне
9
Согласно исследованию геймеры в возрасте 50 лет и старше становятся растущей силой
10
Российский миллиардер Дерипаска предрекает завершение доминирования американского доллара
3
Энтузиаст сравнил качество изображения XeSS, FSR 2 и DLSS 3 в Cyberpunk 2077 — AMD в отстающих
5
Radeon RX 6950 XT продолжает дешеветь — ценник RTX 4070 при более высоком уровне производительности
4
Почему решение о поставках Украине Abrams играет Москве на руку
7
Украина получила систему ПВО HAWK, но есть один нюанс - данный комплекс передали без радаров вообще
8
Новак сообщил о стремительном переходе к национальным валютам при расчётах за российские энергоресурсы
+
В результате эксплуатации эрзац-РСЗО, артиллеристы ВСУ чуть не погибли от собственной ракеты
7
Всё больше владельцев Ryzen 7000X3D жалуется на выход их из строя — CPU выгорает вместе с матплатой
33
The New York Times: Китай наращивает ядерный потенциал с помощью России
1
Украинская армия использует иорданские ракеты, которые первоначально были проданы Армении
1
Пригожин сообщил о бунтах среди бойцов ВСУ в Часовом Яре и Константиновке
8

Популярные статьи

Лучший однобашенный 4-х трубочный кулер для 12700К
13
Elitegroup Computer Systems (ECS) - производитель материнских плат и видеокарт, о котором все забыли
23
Железные итоги апреля: лучшая игровая сборка для геймеров на GeForce RTX 4070 + Ryzen 7 7700X
24
Почему большинство возрожденных отраслей, заводов и предприятий СССР были американскими
56
Собираем универсальный флагманский ПК для видеоблогера или игрового стримера
7
О The Sims 5 Project Rene - графика, кооператив и мультиплеер, основные механики и другое
7
Лидер группы НАИВ высказался в поддержку семьи Москалёвых
75
Малоизвестные факты, неудачи и будущее компании Intel
21
ВКС РФ уничтожили четыре истребителя ВСУ и угрожая Японии имитировали удары по спорным островам – АТ
1
Сборка Stable Diffusion web UI Neuro: Доступная и простая в использовании нейросеть. Часть 1
+

Сейчас обсуждают

John Doe
15:49
Ты читать так и не умеешь. Мне пофигу, что там автор написал, я тебя в твой косяк ткнул, а теперь у тебя подгорает. Так что ответь на простой вопрос: "Дядя, ты дурак?"
Почему большинство возрожденных отраслей, заводов и предприятий СССР были американскими
Сергей Самарин
15:42
Су30 бомбандировщик? С ума сошел?
В США показали фото огромных истребителей Су-27СК и Су-30МК на фоне "малюток" F-16 ВВС Индонезии
Mosga
15:38
Ну какой ещё Эдисон-шмедисон? Это лампочка Ильича же! Знать надо! А радио так вообще изобрел Попов. 🙊 А ещё пусть интернет и сотовые отключают. Ведь вся теория сигналов, на которой основаны аналого...
В Австрии предложили наложить санкции на поставки западных лекарств в Россию
Руслан Знамов
15:36
взял 6700хт пульс, доволен как слон, и ценой и мощью.
AMD начала снижать цены на видеокарты – флагманы уже в 2 раза дешевле аналогов от NVIDIA
Alex302
15:35
Почему не 104?
ВКС РФ уничтожили четыре истребителя ВСУ и угрожая Японии имитировали удары по спорным островам – АТ
Alex302
15:34
Склейка разных видео.
Google отстает в разработке ИИ, поэтому объединяет подразделения Brain Division и DeepMind
_KVV
15:32
Только вот Китай может прожить на внутреннем потреблении, а Тайвань нет.
Объёмы промышленного производства на Тайване в прошлом месяце упали на 14,5%
Johan_888
15:30
Автор, о чём статья то? очень краткий пересказ "Индустриализации СССР"?
Почему большинство возрожденных отраслей, заводов и предприятий СССР были американскими
Артём Николаев
15:27
Странно, обычно это хром кушает гиг на вкладку.
В веб-браузере Firefox обнаружен баг с утечкой памяти
Зося Шах
15:26
Нахер вы этого конченого вообще комментируете?
Собираем универсальный флагманский ПК для видеоблогера или игрового стримера
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем