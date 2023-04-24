Недавно ассортимент компании пополнили два массивных радиатора.

Компания Thermalright недавно представила несколько новых радиаторов для охлаждения твердотельных накопителей M.2 — это были массивные модели с тепловыми трубками. Одной из недавних новинок была модель HR-10 2280 PRO, которая получила даже вентилятор, её уже можно найти на официальном сайте, где ресурс Cowcotland также усмотрел новый компактный радиатор, для тех, кому нужно небольшое и достаточно эффективное охлаждение.

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Модель Thermalright TR-M.2 2280 TYPE A G не получила вентилятор и тепловые трубки, конструкция радиатора проста – это цельный алюминиевый блок с рёбрами для увеличения площади рассеивания тепла. Радиатор крупный и должен полностью накрывать все компоненты накопителя, как флэш-память, так и контроллер, который у многих моделей может ощутимо разогреваться. Какой-либо подсветки в конструкции нет, радиатор выполнен в строгом стиле, на нём присутствует логотип компании с блестящей окантовкой, а серый цвет нейтрален и подойдёт для сборок в белом цвете. Размеры системы охлаждения составляют 70×24×13 мм, цена не уточняется.

Источники Thermalright Cowcotland