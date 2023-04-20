Компания Thermalright продолжает расширять линейку радиаторов для твердотельных накопителей и вслед за новой моделью HR-10 2280 выпускает её PRO вариант с активным охлаждением, сообщает китайский ресурс ITHome. По информации издания, в решении используется четыре тепловые трубки диаметром 5 миллиметров (мм), когда базовая версия предлагала только две. Конструкция радиатора в PRO версии похожа на ту, что применялась в базовой, однако теперь по центру присутствует 30-мм вентилятор с рабочим диапазоном скоростей 3500…6000 об/мин.
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Утверждается, что Thermalright HR-10 2280 PRO разработан с учётом увеличения тепловыделения новых твердотельных накопителей PCIe Gen5 и способен отвести до 45 Вт тепла. Размер этого радиатора составляет 90,3×23,7×43,8 мм, он подходит для установки на накопители с односторонним и двусторонним расположением чипов памяти. В Китае заявлена стоимость 119 юаней (примерно 1400 рублей).
Твердотельные накопители PCIe Gen5 неспешно появляются на рынке с начала года, хотя ожидали их гораздо раньше. Ранее в Phison подтвердили, что внедрение новых решений затягивается из-за экономической ситуации в мире, теперь массовое распространение прогнозируют во второй половине 2024 года.
- Источники
- Thermalright
- ITHome