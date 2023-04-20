На рынке не так много видеокарт в формате SFF, как правило это модели начального класса, простота конструкции и тепловыделение которых позволяют перенести их в малый форм-фактор. Однако в профессиональном сегменте есть исключения, NVIDIA начала продажи крошечной видеокарты RTX 4000 SFF Ada Generation, сообщает Tom’s Hardware, сравнивая производительность модели с потребительской видеокартой GeForce RTX 3070.
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Новинка была замечена специалистами ресурса на сайте ShopBLT, стоит она немало, дороже GeForce RTX 4080, цена в магазине 1444 доллара США, рекомендованная NVIDIA — 1250 долларов. За эти деньги RTX 4000 SFF Ada предлагает графический процессор AD104 с активными 6144 CUDA-ядрами, а также 20 ГБ памяти GDDR6 с коррекцией ошибок ECC и 160-битной шиной. Графический процессор ограничен частотой около 1560 МГц, чтобы энергопотребление видеокарты не превышало 70 Вт, дополнительное питание не требуется и для охлаждения достаточно небольшой конструкции с центробежным вентилятором. При этом вычислительная производительность на операциях FP32 оценивается в 19,2 терафлопс, для GeForce RTX 3070 этот показатель 20,3 терафлопс, но у последней куда меньше видеопамяти. Как и другие видеокарты Ada lovelace, RTX 4000 SFF Ada поддерживает новый формат вычислений FP8 и INT8, так в FP8 при работе в обычном режиме производительность достигает 153 тфлопс и 306,8 тфлопс с разреженными матрицами.
В числе других преимуществ поддержка профессиональных драйверов NVIDIA, 3-контактного разъёма mini-DIN для вывода стереоскопического 3D, двойного декодера и энкодера с поддержкой AV1.
- Источники
- NVIDIA
- ShopBLT
- Tom's Hardware