Так считает генеральный директор Phison. Пока PCIe Gen5 накопители привлекают слабо, смотрим тест одной из новинок.

Твердотельные накопители M.2 с поддержкой PCIe Gen5 ожидались в прошлом году, но появляться первые модели стали только недавно. Один из производителей в качестве причины задержки упоминал проблемы с поставками новой флэш-памяти, однако истинная причина может быть другой. Генеральный директор Phison К.С. Пуа (K.S. Pua) рассказал DigiTimes, что внедрение стандарта PCIe 5 производителями происходит медленно из-за экономического спада в 2022 году в сочетании с глобальной инфляцией и рецессией. Потребуется некоторое время, чтобы технология стала массовой. Пуа прогнозирует, что только во второй половине 2024 года твердотельные накопители PCIe Gen5 полностью раскроют свой потенциал.

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На данный момент преимущества новых накопителей действительно сложно заметить, однако в будущем ситуация может кардинально поменяться. В игровом сегменте этому может способствовать развитие и распространение технологии ускорения загрузки игр Microsoft DirectStorage. Пока технологию поддерживает только одна игра на ПК — ролевой боевик Forspoken. Но даже в этом проекте преимущество PCIe Gen5 накопителей пока не ощущается.





На неделе появились обзоры нового накопителя GIGABYTE AORUS Gen5 10000, ресурс KitGuru протестировал накопитель в Forspoken — разница по времени загрузки уровней с текущими решениями PCIe Gen4 и Gen3 незаметна. В материале Techtesters накопитель не во всех бенчмарках оказался лидером и в итоговом рейтинге удостоился от автора тестирования второго места, однако было отмечено, что потенциал может лучше раскрыть новая прошивка.

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Источники Guru3D и Wccftech, DigiTimes KitGuru и Techtesters, YouTube