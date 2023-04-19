В базе данных Geekbench появился результат процессора AMD Ryzen 7 PRO 7840HS семейства Phoenix. Процессор получил высокие оценки в бенчмарках и обходит Ryzen 9 6900HX прошлого поколения, сообщает Wccftech. Отчёт бенчмарка подтверждает, что процессор имеет 8 ядер и 16 потоков, 8 МБ кэш-памяти 2-го и 16 МБ 3-го уровня, а также пиковую частоту около 5,0 ГГц (4978 МГц).
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В однопоточном тестировании AMD Ryzen 7 PRO 7840HS набрал 1846 баллов, в многопоточном 10421 балл. По оценкам специалистов, в однопотоке новинка на 14% быстрее Ryzen 9 6900HX, в многопотоке на 2,5…5%, однако это может быть далеко не лучший результат — ноутбук работал в режиме энергосбережения. Процессор тестировался в составе 14-дюймового ноутбука HP ZBook Firefly 14, компания позиционирует решения в этой серии, как мобильные рабочие станции. Ноутбук также был укомплектован 16 ГБ оперативной памяти.
Это уже вторая модель PRO, которая отметилась в Сети на этой неделе, только вчера в базе данных Ashes of the Singularity оставил след AMD Ryzen 9 PRO 7940HS. Это может указывать на то, что AMD планирует выпустить гибридные процессоры PRO для ноутбуков бизнес сегмента вскоре после запуска стандартных вариантов. По слухам, стандартная линейка дебютирует в конце этого месяца.