Довольно большая задержка после презентации.

AMD представила в начале года семейство мобильных процессоров Ryzen 7040HS (Phoenix), однако ноутбуки на их основе до сих пор не появились. Первоначально запуск был запланирован на март, потом его перенесли на апрель без указания точной даты. Уже вторая половина апреля, а ноутбуков по-прежнему нигде не видно, когда же появятся новинки? Вероятно, AMD представит свои первые ноутбуки с процессорами Phoenix к концу этого месяца, сообщает Wccftech со ссылкой на китайского инсайдера и техноблогера Golden Pig Upgrade Pack (кит. 金猪升级包).

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По информации специалиста, после недавнего переноса новой датой для запуска стало 18 апреля, но теперь дату якобы снова изменили на 30 апреля. Сам блогер уже обладает тестовыми образцами, как и многие другие технические издания, так что похоже всё должно быть готово к запуску, остаётся ждать команды от AMD. Также блогер уточнил, что ноутбуки, которые ожидаются в продаже с 30 апреля, будут оснащены флагманскими решениями семейства — процессорами AMD Ryzen 7040 серии HS. Модели U не были анонсированы, но уже отметились во многих Сетевых базах данных, ожидается, что ноутбуки на базе этих процессоров с низким энергопотреблением поступят в продажу в мае.

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Процессоры Phoenix предложат количество ядер до 8, производительную интегрированную графику RDNA 3 и встроенный сопроцессор для ускорения ИИ.