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Ноутбук на базе AMD Ryzen 9 PRO 7940HS и Radeon RX 7600M замечен в базе Ashes of the Singularity
Похоже, PRO модели и новая дискретная графика тоже дебютируют в апреле.
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Ноутбуки на базе процессоров AMD Ryzen семейства Phoenix могут появиться в ближайшие недели, апрель официально назван месяцем запуска новой линейки, инсайдеры считают, что продажи начнутся только в последний день месяца. В любом случае, остаётся менее двух недель до конца апреля и судя по различным утечкам, ноутбуки уже на руках у многих обзорщиков. На это намекает и новый результат, появившийся в базе данных Ashes of the Singularity — в базе оказался результат ноутбука с процессором AMD Ryzen 9 PRO 7940HS. Это мобильный процессор с 8 ядрами и 16 потоками, предназначенный для профессиональных моделей, сообщает VideoCardz.

Источник: VideoCardz

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Интересно также то, что этот новый APU работал в паре с дискретной видеокартой Radeon RX 7600M. Новая мобильная дискретная графика AMD была представлена в начале года и тоже пока не появилась, но похоже, что на запуске ноутбуков с процессорами Phoenix мы увидим конфигурации с новыми RDNA 3 видеокартами среднего класса, которые должны быть довольно производительными. По данным AMD, более продвинутая модель Radeon RX 7600M XT должна быть быстрее настольной NVIDIA GeForce RTX 3060 12 ГБ. К сожалению, какие-либо подробные сведения о платформе в базе данных AotS отсутствуют, также база бенчмарка не позволяет однозначно позиционировать новую платформу, поскольку с результатом 10400 баллов можно найти системы, как на основе RTX 3060 Ti, так и RTX 3080 Ti.

Источники
Ashes of the Singularity
VideoCardz
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#amd #процессоры
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