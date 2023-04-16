Презентацию модели ожидают в мае.

Brad Starkey, Unsplash

На неделе NVIDIA представила GeForce RTX 4070 и теперь очередь за следующей моделью, которой может стать RTX 4060 Ti. Возможно, ждать её не придётся долго, считается, что модель представят в мае и это может произойти во время выставки Computex 2023, перед открытием которой выступит генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (англ. Jensen Huang). Выставка продлится две недели и расскажет о множестве новинок. Тем временем некоторые подробности о RTX 4060 Ti начинают появляться заблаговременно, так VideoCardz обратил внимание на очередное сообщение в Twitter* пользователя T4C Fantasy, который занимается сопровождением базы данных ресурса TechPowerUp, он озвучил тактовые частоты одной из будущих модификаций RTX 4060 Ti.

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Речь идёт о RTX 4060 Ti iGame Ultra White, одной из премиальных моделей компании Colorful, по информации специалиста, тактовая частота её графического процессора в режиме повышения составит 2580 МГц, когда для эталонной модели частота составляет 2535 МГц. Иными словами, заводской разгон составляет 1,8% — немного больше, чем у RTX 4070 в этом же исполнении, но куда меньше, чем у флагманских моделей. Однако известно, что частота теперь не ограничивается спецификациями, а может повышаться и до более высоких значений в зависимости от ряда параметров.

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Также VideoCardz напоминает, что GeForce RTX 4060 Ti может получить графический процессор AD106 с 4352 ядрами CUDA и 8 ГБ памяти GDDR6 со 128-битной шиной, энергопотребление может составить всего лишь 160 Вт.

Источники @T4CFantasy, Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ