Возможно, скоро компания сделает официальное объявление о доступности.

Похоже, в ближайшее время ассортимент твердотельных накопителей с поддержкой PCIe 5-го поколения пополнится новинками от компании Corsair — ресурс OC3D заметил появление страницы 2 ТБ модели Corsair MP700 на зарубежной торговой площадке Amazon. Накопитель какое-то время предлагался по цене около 314 фунтов стерлингов, но на данный момент покупка невозможна, вероятно, начала продаж ждать осталось недолго. Страница продукта также была доступна на официальном сайте, но сейчас скрыта.

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С некоторыми особенностями накопителя можно ознакомиться на торговой площадке, так для Corsair MP700 заявлена скорость последовательного чтения до 10 ГБ/с и последовательной записи до 9,5 ГБ/с. Накопитель оснащается радиатором с небольшим вентилятором, который повысит эффективность охлаждения при больших нагрузках. Компания также указывает на преимущества применения скоростных накопителей в совокупности с технологией Microsoft DirectStorage. Эта технология ускоряет загрузку совместимых игр и снижает нагрузку на процессор, за счёт переноса задачи по декомпрессии ресурсов на графический процессор. В отношении вентилятора системы охлаждения отмечается, что его использование опционально, возможно, в корпусах с хорошей вентиляцией он не понадобится. Дополнительных подробностей остаётся ждать в официальном объявлении.

Источники Corsair Amazon OC3D