Также есть поддержка новых проектов.

Intel выпустила бета-версию графического драйвера 31.0.101.4311 для видеокарт Arc и интегрированных решений Iris Xe. Драйвер приносит поддержку новых игр, а также оптимизации, повышающие производительность дискретных видеокарт Arc A770 и A750. Последняя активно продвигалась, как более выгодная по соотношению цены и производительности альтернатива NVIDIA GeForce RTX 3060, теперь позиции A750 дополнительно укрепились. В Dead Space Remake A750 получает огромный прирост производительности — до 55% и 63% в разрешениях 1080p и 1440p соответственно. В F1 22 модели A770 и A750 ускорили на 6% и 7% в 1440p, субфлагман линейки также получил 17% прирост в 1080p. В Dying Light 2 Stay Human старшая видеокарта теперь быстрее до 7% в 1440p и до 6% в 1080p, напротив, A750 в Dirt 5 получает преимущество до 8% и 4%, в Deathloop до 4% и 6% в 1080p и 1440p. Во всех случаях повышение производительности заявлено для DirectX 12.

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В драйвер добавлена поддержка игр Boundary, Minecraft Legends, Total War: Warhammer III – Mirror of Madness, Dead Island 2, а также Agility SDK 1.710.0-preview с такими возможностями, как GPU Upload Heaps и Non-Normalized Sampling. Первая позволит реализовать в будущем одновременный доступ центрального и графического процессора к видеопамяти.

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На момент написания официальная страница драйвера не обновилась, пользователи сообщают об ошибках в ссылке на скачивание, полный список изменений здесь.

Источники Intel VideoCardz