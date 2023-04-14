Если поддержка будет реализована, для работы с ROCm на Windows не потребуются виртуальные машины.

Zii Miller, Unsplash

AMD работает над поддержкой программного стека для программирования графических процессоров ROCm (Radeon Open Compute Ecosystem) в операционных системах Windows. Информация об этом появилась в документации альфа версии ROCm 5.6.0 Alpha, сообщает VideoCardz, которая на данный момент скрыта от публичного доступа. AMD ROCm можно рассматривать, как альтернативу библиотеки NVIDIA CUDA, стек применяется для ускорения рабочих нагрузок на видеокартах AMD Radeon и даже позволяет запускать программы, написанные для CUDA, отмечает ресурс.

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Изначально AMD разработала ROCm для операционных систем Linux, в Windows для запуска ROCm требовались средства виртуализации, такие как контейнеры Docker или встроенная подсистема Windows для Linux (WSL), однако использование дополнительного промежуточного слоя не проходит бесследно, негативно сказываясь на производительности, нативная поддержка в Windows позволяла бы избежать этого. Кроме того, поддержка ROCm в Windows, возможно, позволит большему количеству обычных пользователей ускорят различные задачи на видеокартах Radeon. Совместимость с Windows пока ограничена, вероятно, её будут расширять по мере разработки, в списке: Radeon RX 6900 XT, 6600 и R9 Fury, пишет Tom’s Hardware.