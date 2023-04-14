PCIe 4.0 для видеокарты и накопителей.

BIOSTAR представила материнскую плату B650MP-E PRO, ориентированную на широкий круг потребителей, плата подойдёт для домашних и офисных компьютеров, систем бизнес-класса и систем для создания контента. Решение основано на чипсете AMD B650, поддерживает процессоры AMD Ryzen 7000 и предлагает четыре DIMM слота для установки DDR5 общим объёмом до 128 ГБ, PCIe 4.0 разъём для установки видеокарты и два PCIe 4.0 для M.2 накопителей.

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В числе других особенностей: подсистема питания с дополнительным охлаждением и микросхемами Dr. MOS на 55 А, сетевой адаптер 2,5 Гбит/с Realtek RTL8125B, звук Realtek ALC897 и технология SMART BIOS UPDATE для обновления BIOS до окончательной сборки системы — полезно с учётом перспектив длительной поддержки AMD AM5. Что касается видеовыходов, B650MP-E PRO оснащена портом DisplayPort и HDMI. Также на задней панели можно найти USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Gen2 Type-A, четыре USB 3.2 Gen1 и два USB 2.0. Присутствует порт PS/2 и места для установки Wi-Fi антенн, адаптер в комплект не входит, но место для его установки не предусмотрено. Больше о B650MP-E PRO можно узнать на официальной странице, цена не уточняется.

Источники BIOSTAR TechPowerUp