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Google Chrome стал на 10% быстрее за счёт ряда оптимизаций
Они будут полезны и для других браузеров.
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Lauren Edvalson, Unsplash

Разработчики Google Chrome рассказали о технических улучшениях веб-браузера, которые постепенно внедрялись в новые сборки Chromium и на текущий момент позволили повысить производительность браузера на 10%, сообщает gHacks. Разработчики внедрили ряд оптимизаций в движок, в частности, оптимизации коснулись часто используемых функций JavaScript, а также «сжатия указателей» (pointer compression), механизма, предназначенного для экономии памяти.

Источник: Chromium Blog

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Прирост 10% был получен из тестов, которые Google провёл с помощью браузерного бенчмарка Apple Speedometer 2.1 — бенчмарк содержит набор тестов, которые имитируют реальные рабочие задачи. Улучшения внедряли на протяжении нескольких последних выпусков, Google приводит график с результатами тестов браузеров Google Chrome от стабильной 109 версии и до текущей бета-версии 113 – оценка изменилась от 340 до 390. Что интересно, улучшения Google также будут полезны для других Chromium браузеров и движка WebKit.

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Также в Google рассказали о различных улучшениях Android версии веб-браузера, которые, как ожидается, могут повысить производительность Chrome на некоторых устройствах до 30%.

Источники
Chromium Blog
gHacks
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#google #chrome
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