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Moleculo За пост начислено вознаграждение
Инсайдер назвал первые результаты AMD Zen 5 в тесте Cinebench, кэш L1 в новой архитектуре увеличен
Инженерный образец продемонстрировал впечатляющий прирост производительности.
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AMD планирует выпустить процессоры на базе архитектуры Zen 5 и её модификаций к 2024 году, используя для производства 4- и 3-нм техпроцесс. Официальных подробностей о новой архитектуре пока мало, но в компании отмечали, что над Zen 5 проведена большая работа по устранению различных узких мест, накопившихся в процессе эволюции архитектуры от первого поколения до текущего момента. Накануне некоторыми подробностями о Zen 5 на своём YouTube канале поделился инсайдер Moore’s Law Is Dead, утверждая, что в его распоряжении оказался снимок с результатами тестирования инженерной платформы на базе двух 64-ядерных процессоров EPYC следующего поколения.

Источник: Moore's Law Is Dead, YouTube

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По представленной информации, в Cinebench R23 инженерная платформа набрала более 123 тысяч баллов. При этом использовалось обычное охлаждение. Результат примерно на 14% выше текущего рекорда 108313 баллов в рейтинге HWBot для двухпроцессорной системы на базе 64-ядерных AMD EPYC 9654. Образец обладал довольно высокой для 64-ядерного процессора пиковой тактовой частотой 3,85 ГГц при базовом значении 2,3 ГГц. На основании этих данных можно предположить, что окончательный продукт продемонстрирует прирост производительности более 20%. Инсайдер заявил об очередном увеличении кэш-памяти в Zen 5, объём кэш-памяти 1-го уровня у инженерного образца составил 80 КБ, для Zen 4 это 64 КБ — 32 КБ для хранения данных и 32 КБ для инструкций, а для модификации архитектуры Zen 5C у AMD якобы готовы 3-нм 16-ядерные кристаллы.


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На прошлой неделе прогнозами о производительности Zen 5 поделился известный архитектор Джим Келлер, он руководил разработкой первых поколений Zen. Судя по этим прогнозам, специалист ожидает 30% преимущества Zen 5 над Zen 4 в целочисленных вычислениях.

Источники
Moore's Law Is Dead, YouTube
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#amd #процессоры #amd zen 5
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