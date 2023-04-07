Келлер работал в AMD над многими архитектурами, в том числе, Zen.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Джим Келлер, известный архитектор, работавший над передовыми архитектурами в таких компаниях, как AMD, Apple и Intel, а ныне главный исполнительный директор Tenstorrent, озвучил на недавней конференции, посвящённой архитектуре RISC-V, прогнозы относительно производительности процессоров. Основное внимание Келлера конечно же было сосредоточено на собственной разработке Tenstorrent, RISC-V ядрах Ascalon, однако не меньшее внимание в презентации специалиста могли привлечь результаты Zen 5 — будущей архитектуры AMD. На слайде архитектура Zen 5 лидировала по производительности в целочисленных вычислениях с оценкой 8,84 балла в бенчмарке SPEC2K17INT. Судя по графику, Zen 5 опережает Zen 4 на 30%, пишет Tom’s Hardware.

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Что касается собственных процессоров Ascalon, компания Tenstorrent ожидает, что Ascalon 1.9 и Ascalon 2.2 в тесте SPEC2K17INT/GHz смогут набрать 7,03 и 8,14 баллов соответственно. Это более высокие показатели, чем у современных процессоров семейств Intel Sapphire Rapids и AMD Zen 4, решения могут опередить даже новейший процессор NVIDIA Grace. Но, как отмечалось выше, прогнозируемая производительность Zen 5 больше, чем у кого-либо в этом сравнении, однако решения Tenstorrent предлагают лучшее сочетание производительности на ватт.

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Процессоры AMD Zen 5 должны появиться в 2025 году. Ожидается, что в Zen 5 устранят слабые места предыдущих итераций, повысят эффективность, внедрят новые возможности и оптимизации для ИИ.