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В Сети отметилась новая видеокарта AMD Radeon Pro W7900 для рабочих станций
В тесте Puget Bench она немного уступила NVIDIA RTX 6000 Ada.
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Malachi Brooks, Unsplash

На сегодняшний день мало что известно о выпуске новых настольных видеокарт в серии AMD Radeon RX 7000, официально были представлены только две модели RX 7900, версии XTX и XT. Неизвестно, над какими видеокартами компания работает сейчас, однако завесу тайны может приоткрыть новая запись в базе данных бенчмарка Puget Bench, похоже, AMD занимается подготовкой новых профессиональных решений флагманского уровня, преемников серии Radeon Pro W6000, сообщает Wccftech.

Источник: Puget Bench

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В Puget Bench была замечена AMD Radeon Pro W7900 для рабочих станций. Спецификации в базе данных не отражены, но вполне вероятно, что видеокарта этого класса получит полностью функциональный графический процессор Navi 31, он же в различных вариациях используется в игровых видеокартах Radeon RX 7900 XTX и XT.

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Обычно объём видеопамяти профессиональных видеокарт в два раза превышает таковой у игровых аналогов, поэтому можно ожидать, что Radeon Pro W7900 предложит 48 ГБ видеопамяти — это будет тот же объем, что и у конкурирующей видеокарты NVIDIA RTX 6000 Ada. Что касается конкуренции с решением NVIDIA, на текущем этапе результаты RTX 6000 Ada в базе данных Puget Bench на 10…11% выше, но вполне вероятно, что к релизу AMD наверстает эту разницу, также не исключено, что решение AMD будет предлагать лучшее сочетание производительности к цене, предполагают специалисты.

Источники
Puget Bench
Wccftech
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#amd #видеокарты #amd radeon
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