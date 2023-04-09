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Производительность AMD Ryzen 7 7800X3D сравнили на материнских платах A620 и X670
На A620 процессор всё же медленнее.
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Tomas Malik, Unsplash

В презентации чипсета AMD A620 и материнских плат на его основе компания предупредила потенциальных покупателей об ограничениях подсистемы питания, которая главным образом рассчитана на 65-ватнные процессоры Ryzen 7000. В той же презентации AMD рекомендовала в качестве одной из возможных игровых сборок связку из платы A620 и процессора Ryzen 7 7800X3D. Базовый TDP этого 8-ядерного 3D V-Cache процессора 120 Вт. Снизится ли производительность 7800X3D на плате A620? Это выяснил YouTube блогер minteger, сравнив 7800X3D на продвинутой плате X670 и бюджетной A620, которой выступила Gigabyte A620 Gaming X. Обе конфигурации работали с DDR5-6000 и NVIDIA GeForce RTX 4080.

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Если на материнской плате A620 процессор работал в играх с частотами от 4,4 до 4,6 ГГц, то на плате X670 значение уже были от 4,8 до 4,9 ГГц — на плате с продвинутой подсистемой питания процессор действительно раскрывается лучше за счёт доступа к большей мощности. Так во время циклического теста Cinebench на плате A620 энергопотребление процессора колебалось, но в среднем составляло около 81 Вт, на плате X670 энергопотребление было стабильным около 95 Вт.


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Разница в производительности не очень высока — в играх (8:30) около 3% и в многоядерных тестах (9:00) около 5%. Тем не менее, в приложениях и играх, которые интенсивно используют все ядра процессора, разница может быть заметна. Всё-таки лучше не экономить и обратить внимание на B650 платы, среди них появились недорогие модели, которые обеспечивают полноценную работу даже Ryzen 9 7950X, есть даже бюджетные модели с поддержкой PCIe Gen5.

Источники
minteger, YouTube
VideoCardz
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#amd #процессоры #amd ryzen
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