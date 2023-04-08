Кто-то загрузил отчёт из утилиты в базу данных TechPowerUp.

Ganesh Ravikumar, Unsplash

На следующей неделе ожидается презентация GeForce RTX 4070, официально NVIDIA об этом пока не сообщила, но огромное количество новостей об этой модели уже не оставляет сомнений, кроме того, она отметилась на официальном слайде в новости о поддержке технологии Reflex в Counter-Strike 2. Накануне в базе данных ресурса TechPowerUp появилась информация об одной из кастомных моделей от компании Zotac, спецификации были загружены из утилиты GPU-Z, вероятно, видеокарты уже активно тестируются журналистами, первая часть обзоров ожидается 12 апреля, вторая — в день начала продаж, 13 апреля.

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Информация подтверждает, что GeForce RTX 4070 получит 5888 CUDA-ядер, 184 текстурных блока TMU, 64 блока растеризации ROP и 36 МБ кэш-памяти 2-го уровня — по всем этим показателям модель уступает старшей Ti версии. Базовая частота графического процессора 1920 МГц, максимальная 2535 МГц — вариант Zotac имеет заводской разгон на 60 МГц. Также подтверждается конфигурация памяти, видеокарта оснащается 12 ГБ GDDR6X со 192-битной шиной, используются чипы 21 Гбит/с.

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На данный момент известно, что GeForce RTX 4070 должна получить рекомендованную цену 599 долларов США. Премиальные модели будут оснащены 12+4-контактными разъёмами питания и крупными системами охлаждения, более простые — 8-контактными разъёмами питания.

Источники TechPowerUp VideoCardz