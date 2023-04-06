Ранее было объявлено в прекращении поддержки Windows 7, 8 и 8.1.

Sigmund, Unsplash

Игровой клиент Steam от компании Valve прекращает поддержку старых операционных систем с переходом на новые версии встраиваемой версии веб-браузера Google Chrome. Так ранее разработчики сообщили, что с начала следующего года новые версии Steam не будут поддерживать Windows 7, 8 и 8.1, теперь к ним присоединяются старые операционные системы macOS. Разработчики Steam объявили, что прекратят поддержку выпусков macOS 10.11 (El Capitan) и 10.12 (Sierra) уже с начала сентября этого года, передаёт gHacks.

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Как отмечают специалисты, указанные операционные системы дебютировали в 2015 и 2016 году соответственно, а прекратилась их поддержка со стороны Apple в 2018 и 2019 году. В свою очередь, Google завершила поддержку El Capitan после выпуска 103 версии веб-браузера Google Chrome, а Sierra — после выпуска 104 версии. Судя по статистике Steam, которая, к слову, резко изменилась в прошлом месяце, пользователей Steam на macOS 10.11 и 10.12 либо вообще уже не осталось, либо их настолько мало, что они даже не попали в статистику. Самой старой версией macOS здесь является 10.15 (Catalina), с выпуском которой прекратилась поддержка 32-битных приложений.