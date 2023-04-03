Статистика за март принесла ряд сюрпризов.

Akin Cakiner, Unsplash

Новая статистика по оборудованию и программному обеспечению пользователей игровой платформы Steam за март 2023 года удивила неожиданными изменениями в распределении долей между операционными системами. Охват Windows 11 резко уменьшился, сразу на 7,92%. В последние месяцы показатели операционной системы стабильно увеличивались и ожидалось, что к концу года по популярности она догонит Windows 10 или хотя бы приблизится к ней. Теперь всё обернулось вспять, Windows 10 в марте использовали 73,95% опрошенных, а Windows 11 — 22,41%.

Статистика за март. Источник: Steam

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С чем связаны такие изменения, точно неизвестно, но есть ряд предположений, в числе которых какие-то ошибки, вынудившие пользователей Windows 11 откатиться на предыдущую версию ОС. Так стало известно, что после недавнего обновления Windows 11 21H2 у пользователей могут наблюдаться проблемы с запуском Red Dead Redemption 2. Но кажется маловероятным, что подобное сподвигнет пользователей к возврату сразу на предыдущую версию Windows. В случае с Red Dead Redemption 2 всё как раз-таки наоборот, для решения проблемы нужно обновить Windows 11 до новой версии 22H2.

Скорее всего, изменения в статистике связаны со сбором данных в Steam. Как объясняет gHacks, Valve не собирает статистику оборудования и программного обеспечения автоматически у всех пользователей, компания рассылает уведомления определённой группе, запрашивая добровольное предоставление данных. Так что перемены в статистике могут быть вызваны изменениями в критериях выбора целевых групп или расширении опрашиваемой группы.

Падение доли коснулось не только Windows 11, но и Linux, ресурс Phoronix отмечает падение с 1,27% до 0,84%, также обращая внимание на резкий рост пользователей, основным системным языком которых является китайский. Это может подтверждать догадки об изменении в группах, участвующих в опросе.

Статистика за март. Источник: Steam

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Что касается оборудования пользователей, статистика позволяет сформировать представление о наиболее популярной конфигурации игрового компьютера: 6-ядерный процессор Intel, 16 ГБ оперативной памяти и, внезапно, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 или другой адаптер с 8 ГБ видеопамяти. Это отличная заготовка для игр в разрешении 1080p, которое и предпочитает большинство пользователей, но лидером в рейтинге видеокарт долгое время были GTX 1650 и 1060, теперь это RTX 3060 с долей 10,44%.

Источники Steam gHacks Phoronix