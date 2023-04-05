Теперь игра поддерживает все три основные технологии масштабирования.

Приключенческий боевик Like a Dragon: Ishin от разработчиков Ryu Ga Gotoku Studio получил обновление до версии 1.05, игра получила ряд исправлений, оптимизаций, а также технических нововведений, о которых и стоит упомянуть подробнее. Как отмечает ресурс OC3D, обновление добавило в игру поддержку новых технологий масштабирования: NVIDIA DLSS 2 и Intel XeSS. Что интересно, внедрена новая версия XeSS 1.1, о которой разработчики Intel сообщали сравнительно недавно. В новой версии технологии повысилось качество и производительность, также разработчики рассказали, что XeSS использует несколько моделей, оптимизированных для разных графических ускорителей.

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Теперь Like a Dragon: Ishin поддерживает все три основные технологии масштабирования от AMD, NVIDIA и Intel. Ранее в игре уже был реализован AMD FidelityFX Super Resolution 2 (FSR 2), новый патч тоже не обошёл технологию стороной и внёс поправки для улучшения полупрозрачных объектов и воды. Больше информации об исправлениях и оптимизациях самой игры можно узнать из списка изменений, например, на Steamdb.

Источники OC3D Steamdb