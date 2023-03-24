Технология оптимизирована для интегрированной графики и дискретной, не только Intel, но и других производителей.

В Intel рассказали об обновлении фирменной технологии суперсэмплинга на базе искусственного интеллекта Xe Super Sampling (XeSS). В новой версии XeSS 1.1 улучшается качество, стабильность кадров и скорость работы. В технологии используется несколько моделей, оптимизированных для различных графических решений, в зависимости от производителя, типа графики, поддерживаемых инструкций, наличия специальных блоков. Геймеры должны ощутить небольшой прирост производительности во всех режимах масштабирования за счёт уменьшения времени обработки изображения в ядре XeSS, объясняет Wccftech.

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Одна из моделей оптимизирована для интегрированной графики с поддержкой инструкций DP4a и ориентирована на работу с более низким исходным разрешением, другая модель, для дискретной графики Arc, использует преимущества специальных блоков XMX для ускорения матричных вычислений, ещё одна — ориентирована на совместимость с поддерживающей Shader Model 6.4 графикой других производителей.

Улучшения XeSS 1.1 были продемонстрированы на примере игры Shadow of The Tomb Raider, в новой версии устранили практически все артефакты, подробно о которых ранее рассказывали специалисты Digital Foundry: в первой версии XeSS отмечали такие проблемы, как муар и мерцание. Также в презентации можно познакомиться с подробной таблицей коэффициентов масштабирования для всех разрешений и режимов.

Intel приводит тесты производительности интегрированной графики Iris Xe процессора Core i7-1370P в ряде игр, как при работе в нативном разрешении 1080p, так и с масштабированием XeSS 1.1 в разных режимах. Исходя из приведённых данных, в игре Arcadegeddon производительность выросла на 64% в режиме XeSS Performance.

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Накануне Intel выпустила новый Game On драйвер, в два раза снизив размер установочного пакета.

Источники Intel Wccftech