Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
GeForce RTX 4070 в Geekbench примерно на 20% быстрее RTX 3070Ti и настолько же медленнее RTX 4070Ti
Новинку ждут на следующей неделе.
рекомендации
Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3070 за 50 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
Brad Starkey, Unsplash

Чуть больше недели остаётся до предполагаемого старта продаж GeForce RTX 4070. Инсайдеры уже раскрыли большую часть характеристик видеокарты, которая относительно RTX 3070 Ti позиционируется NVIDIA, как более производительный вариант по той же цене. Накануне в Geekbench появился результат RTX 4070 в бенчмарке OpenCL, сообщает Wccftech. Действительно, видеокарта значительно быстрее предшествующей модели, но и значительно медленнее RTX 4070 Ti. Первый результат видеокарты составил 177594 балла, средний результат RTX 3070 Ti по всей базе Geekbench в январе — 147200 баллов. Новинка на 21% быстрее и по производительности конкретно в этом бенчмарке располагается ближе к RTX 3080, также данные Wccftech указывают на 19…20% отставание от RTX 4070 Ti.

Источник: Geekbench

реклама

По неподтверждённой информации, продажи GeForce RTX 4070 начнутся 13 апреля. Видеокарта получит урезанный графический процессор AD104, которому приписывают 5888 CUDA-ядер, 36 МБ кэш-памяти 2-го уровня и частоту немного меньше 2500 МГц. Подсистема памяти будет представлена 12 ГБ GDDR6X с шиной 192 бит, общая пропускная способность 504 ГБ/с. Энергопотребление модели оценивают в 200 Вт, при этом в играх этот показатель должен быть меньше, в диапазоне 180…190 Вт. Ожидаются модели, как с 8-контактным разъёмом питания, так и новым 12+4-контактным, с компактными двух-вентиляторными системами охлаждения и более массивными вариантами. Рекомендованная цена начинается от 599 долларов США.

Источники
Geekbench
Wccftech
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Первый тест GeForce RTX 4070 — новинка быстрее Radeon RX 7900 XT и RTX 3070 Ti на 1.2 и 25.5 %
Доходность майнеров продолжает расти, видеокарта RTX 4090 приносит 260 рублей чистой прибыли
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ЧВК "Вагнер" стали всё чаще использовать американское трофейное вооружение, захваченное у ВСУ
19
Переброшенные в Европу F-35 не смогли обнаружить штатными средствами российские ЗРС С-300
27
Эксперт предположил, что во время "удара возмездия" 9 марта были поражены офицеры армии США
4
Биткоин вошел в восходящий тренд, но вскоре упадёт из-за действий правительства США
3
Западный эксперт: Как только ВСУ потеряет контроль над Бахмутом, их оборона на Донбассе падёт
3
ВСУ оставляют на поле боя «ловушки» для российских военнослужащих
4
"Пот артиллериста бережёт кровь штурмовика" - ЧВК "Вагнер" показала боевую работу "Бога войны"
8
Украина получит 6 батальонов немецких танков Leopard и не более
8
ЧВК "Вагнер" применяет по ВСУ американское вооружение, изначально предназначенное для Украины
2
Среднее энергопотребление GeForce RTX 4070 в играх ожидается менее 200 Вт
8
Стали известны цены на первые модели RTX 4070 от MSI
2
Пригожин: ЧВК Вагнер «юридически» взяли Бахмут
6
GeForce RTX 3060 стала новой любимицей геймеров, GTX 1060 ещё в строю, моделей AMD в топе не видать
5
Майнинг на видеокартах вновь становится выгодным
15
Жест последней надежды: Lockheed Martin пытается продать F-35 как ДРЛОиУ
2
Бюджетный чипсет AMD А620 оказался разочаровывающим – высокая стоимость и сложности апгрейда
13
США продаст Польше 24 истребителя F-22 Raptor за 1$
11
ISW: Путин формирует антизападную коалицию
2
Эрдоган отказался принимать посла Соединённых Штатов Америки
1
Amazon обвинят в суде в сборе данных о детях через голосовой помощник Alexa
+

Популярные статьи

Т-90М против Leopard 2 и Challenger2 – на что способен танк РФ, и почему у немецкой кошки нет шансов
52
Флотилия "летающих радаров" KJ-500 Китая стремительно растет: Почему США так раздражают эти самолеты
+
США усиливают давление на Китай, стягивая военные корабли в Южно-Китайское море
5
Реальный срок службы батарей электромобилей по данным Recurrent Auto больше чем ожидалось
2
Видеокарта vs монитор – почему выбор видеокарты зависит от разрешения дисплея и глубины кошелька
23
Как я поборол перегрев системы питания бюджетной материнской платы под процессоры AMD Ryzen
30
Запад разворачивает на границе с Россией тысячу самых опасных танков Североатлантического альянса
6
7 лучших комбинаций процессора и материнской платы для игровых компьютеров весной 2023 года
2
Гоночные итоги уик-энда 1-2 апреля
6
Об "иммерсивности" в видеоиграх
2

Сейчас обсуждают

Waramagedon
09:19
Когда по делу нормально не ответить, человек начинает грубить. Ты бы подлечил свой конденсатор в своей голове. Как дохнут твердотельники, тебе расскажут в любом СЦ электроники. Иди в игры поиграй, мож...
Как я поборол перегрев системы питания бюджетной материнской платы под процессоры AMD Ryzen
хахахер
09:14
польшу 5 раз уже делили в истории.У поляков такой менталитет просто
В Польше будут производить танки 4-го поколения, каких ещё нет у США и России
Макс Лесков
09:14
да и смысл покупать если каждый может также через этот чатжпт сделать свое что-то - если это правда
Уже сегодня Финляндия станет 31-м членом НАТО - Столтенберг
Dce
09:13
Кусок России Китай отхряпает - там 80% полезных ископаемых и ресурсов, от того, чем располагает Россия. Захватив Тайвань, Китай получит взорванные предприятия, угнанных в Америку специалистов. Сами по...
США усиливают давление на Китай, стягивая военные корабли в Южно-Китайское море
хахахер
09:11
так автомат перезарядки,это ещё в том веке было.В 80-х годах,а может и ещё даже раньше,я просто по Т-80 лазил как-то,там такая херня есть в танке
В Польше будут производить танки 4-го поколения, каких ещё нет у США и России
АNDREЙ ²º¹¹
09:11
Только не т34, а КВ2...свинопасы жгите еще
Уралвагонзавод модернизует 100 танков Т-34, чтобы они были сильнее «леопардов»
Kira625
09:07
Посадить бывшего президента и лидирующего среди республиканцев кандидата на президентские выборы? Это уже за буйки, впрочем если хотят гражданскую войну - вперёд.
Трамп: Путин в конце концов заберёт всю Украину
Просто Хомяк
09:01
Русские мужчины не носят женское нижнее белье. Так что если кто-то и оказался в ваших самостийных пирожках, то точно не они. Может, это американские трансгендерные негры-инструкторы случайно угодили к...
Т-90М против Leopard 2 и Challenger2 – на что способен танк РФ, и почему у немецкой кошки нет шансов
TM1
08:55
Несмотря на качество сюжета, погружение достигается лишь железом: три экрана=погружение. Три экрана, в отличие от 3D шлема, не вызывают головокружение. Можно погружаться часами.
Об "иммерсивности" в видеоиграх
Keks789
08:54
а заряжать наверно также раз в день - два, учитывая мощности процев, диагональ и тд
Все аппараты iPhone 17 получат экраны LTPO
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем