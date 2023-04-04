Новинку ждут на следующей неделе.

Brad Starkey, Unsplash

Чуть больше недели остаётся до предполагаемого старта продаж GeForce RTX 4070. Инсайдеры уже раскрыли большую часть характеристик видеокарты, которая относительно RTX 3070 Ti позиционируется NVIDIA, как более производительный вариант по той же цене. Накануне в Geekbench появился результат RTX 4070 в бенчмарке OpenCL, сообщает Wccftech. Действительно, видеокарта значительно быстрее предшествующей модели, но и значительно медленнее RTX 4070 Ti. Первый результат видеокарты составил 177594 балла, средний результат RTX 3070 Ti по всей базе Geekbench в январе — 147200 баллов. Новинка на 21% быстрее и по производительности конкретно в этом бенчмарке располагается ближе к RTX 3080, также данные Wccftech указывают на 19…20% отставание от RTX 4070 Ti.

реклама

По неподтверждённой информации, продажи GeForce RTX 4070 начнутся 13 апреля. Видеокарта получит урезанный графический процессор AD104, которому приписывают 5888 CUDA-ядер, 36 МБ кэш-памяти 2-го уровня и частоту немного меньше 2500 МГц. Подсистема памяти будет представлена 12 ГБ GDDR6X с шиной 192 бит, общая пропускная способность 504 ГБ/с. Энергопотребление модели оценивают в 200 Вт, при этом в играх этот показатель должен быть меньше, в диапазоне 180…190 Вт. Ожидаются модели, как с 8-контактным разъёмом питания, так и новым 12+4-контактным, с компактными двух-вентиляторными системами охлаждения и более массивными вариантами. Рекомендованная цена начинается от 599 долларов США.

Источники Geekbench Wccftech