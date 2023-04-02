8-ядерный процессор с 3D V-Cache должен стать лучшим выбором для геймеров.

Tomas Malik, Unsplash

Продажи 8-ядерного процессора AMD Ryzen 7 7800X3D запланированы на 4 апреля, новинка позиционируется, как лучший процессор для геймеров. Сейчас этот титул присуждён Ryzen 9 7950X3D, но как отмечалось ранее, процессор хорош не только для игр, но и для решения рабочих задач — это универсальный процессор с асимметричной конструкцией 3D V-Cache. Оптимизации в драйвере чипсета и Windows переносят выполнение игр на 8-ядерный 3D V-Cache кристалл 7950X3D, а когда нужно много ядер, например, для рендеринга — работают оба кристалла. Очевидно, если потребителя интересуют только игры, лучше купить 7800X3D, он дешевле, ему не нужны дополнительные оптимизации, а в играх он может быть также хорош, как и флагман. Если так, 7800X3D должен опережать Intel Core i9-13900K во многих наименованиях, ресурс VideoCardz подтверждает это, публикуя якобы официальные данные AMD по производительности новинки.

AMD Ryzen 7 7800X3D vs Intel Core i9-13900K. Источник: VideoCardz

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На опубликованной диаграмме AMD Ryzen 7 7800X3D противопоставляется Intel Core i9-13900K в 21 игре. Есть только относительные значения, судя по которым 7800X3D быстрее в 13 играх, ещё в паре проектов паритет, в 6 оставшихся наименованиях процессор уступает флагману конкурента от 1% до 9%. Наибольшее отставание в CS:GO, который ценит вычислительную производительность на ядро, но уже анонсирована Counter-Strike 2, где с обновлённым движком ситуация может поменяться. Так в Dota 2 на базе Source 2 преимущество 7800X3D до 19%, максимальное до 31% наблюдается в Horizon Zero Dawn. В среднем 7800X3D быстрее оппонента примерно на 6,9%.

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AMD Ryzen 7 7800X3D поступит в продажу по цене 449 долларов и отличную пару ему могла бы составить материнская плата A620, ведь разгон всё равно не поддерживается процессором, а эксперименты с напряжением крайне опасны. Однако, как стало известно накануне, платы A620 оптимальны для 65-ваттных процессоров, а базовое значение 7800X3D составляет 120 Вт. С другой стороны, AMD не ожидает существенного влияния на игровую производительность из-за лимита, а 3D V-Cache процессоры крайне эффективны. Однако в тяжёлых многопоточных нагрузках можно всё же не выйти на пик, остаётся ждать обзоров.

Источники VideoCardz