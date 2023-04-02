Есть возможность установки Wi-Fi адаптера.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В ассортименте компании Biostar появилась новая материнская плата для платформы AMD AM5 — модель A620MP-E Pro основана на базе бюджетного чипсета A620. Решение в формате Micro-ATX предлагает четыре слота для установки оперативной памяти DDR5 с поддержкой разгона до скорости 6000 МТ/с и выше, один разъём M.2 для установки накопителей (ключ M, форматы 2242,2260 и 2280) и один полноразмерный PCIe x16 — оба с поддержкой спецификации PCIe Gen 4.

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Плата отличается наличием трёх PCIe x1, двух Gen 4 и одного Gen 3, в комплекте нет Wi-Fi адаптера, но для его установки предусмотрен M.2 разъём (ключ E) — поддерживаются модули формата 2230. Для установки SATA накопителей есть 4 разъёма. На подсистеме питания реализовано дополнительное охлаждение небольшим радиатором.

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На задней панели Biostar A620MP-E Pro предлагает четыре USB 3.2 Gen1 и два USB 2.0, также здесь присутствуют PS/2, видеовыходы HDMI и DP, аудиовыходы звукового адаптера ALC897, разъём Ethernet 2,5 Гбит/с от Realtek RTL8125B. Также реализованы соединения для подключения Wi-Fi антенн и кнопка обновления BIOS. Цена модели не уточняется.

Источники Biostar TechPowerUp