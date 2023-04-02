Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Материнская плата Biostar A620MP-E Pro получила охлаждение VRM и сетевой адаптер 2,5 Гбит/с
Есть возможность установки Wi-Fi адаптера.
рекомендации
Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
3070 за 50 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti - цены пошли вниз вопреки курсу
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В ассортименте компании Biostar появилась новая материнская плата для платформы AMD AM5 — модель A620MP-E Pro основана на базе бюджетного чипсета A620. Решение в формате Micro-ATX предлагает четыре слота для установки оперативной памяти DDR5 с поддержкой разгона до скорости 6000 МТ/с и выше, один разъём M.2 для установки накопителей (ключ M, форматы 2242,2260 и 2280) и один полноразмерный PCIe x16 — оба с поддержкой спецификации PCIe Gen 4.

Источник: Biostar

реклама

Плата отличается наличием трёх PCIe x1, двух Gen 4 и одного Gen 3, в комплекте нет Wi-Fi адаптера, но для его установки предусмотрен M.2 разъём (ключ E) — поддерживаются модули формата 2230. Для установки SATA накопителей есть 4 разъёма. На подсистеме питания реализовано дополнительное охлаждение небольшим радиатором.

рекомендации
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
13600K дешевле 30 тр в Регарде

На задней панели Biostar A620MP-E Pro предлагает четыре USB 3.2 Gen1 и два USB 2.0, также здесь присутствуют PS/2, видеовыходы HDMI и DP, аудиовыходы звукового адаптера ALC897, разъём Ethernet 2,5 Гбит/с от Realtek RTL8125B. Также реализованы соединения для подключения Wi-Fi антенн и кнопка обновления BIOS. Цена модели не уточняется.

Источники
Biostar
TechPowerUp
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#материнские платы #biostar #amd am5 #amd a620
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ASUS представила платы TUF Gaming и Prime на чипсете AMD A620 сокета AM5
Подробности о платах AMD A620: ограничение мощности процессоров и отсутствие USB 3.2 Gen 2x2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Замминистра Украины пожаловался Германии на Россию – русские слишком быстро выпускают новые танки
+
В Украине рассказали о военнослужащем, из-за халатности которого ВСУ потеряло 90 тонн авиатоплива
14
В Пентагоне не верят в успех наступления украинской армии в 2023 году и опасаются союза РФ и Китая
14
Присоединение Саудовской Аравии к ШОС ускорит гонку за хорошие места в новом миропорядке
5
В сеть попали кадры с прилётом и последующей детонацией склада боеприпасов ТрО ВСУ
10
Уралвагонзавод модернизует 100 танков Т-34, чтобы они были сильнее «леопардов»
23
Китай выступил против размещения Россией ядерного оружия в Беларуси
14
Пригожин не подтвердил слухи о бегстве ВСУ из Бахмута
3
GIGABYTE рассказала о недорогих материнских платах на основе чипсета AMD A620 сокета AM5
2
AMD рассказала о возможностях чипсета A620 и стоимости доступных материнских плат
2
Netflix и Devolver Digital выпустили компьютерную игру Terra Nil
1
Предварительная сборка Windows 11 позволяет ставить бесплатные приложения из поиска
+
США никак не повлияют на председательство России в Совбезе ООН
2
Только 30% истребителей F-35 способны совершать боевые вылеты – в США ситуацию назвали критической
1
Италия запретит работу ChatGPT из-за опасений за безопасность данных
+
Трамп обязан явиться в суд 4 апреля по обвинению в финансовых махинациях
1
Американцы боятся остаться без нефти после запуска китайского «мегазавода» в Гуандуне
+
Российский «Кинжал» уничтожил штаб НАТО на глубине 130м – погибло до 300 офицеров из США и Польши
40
Украинский генерал рассказал о о стремлении ВС РФ взять в окружение Авдеевку
3
Япония запретила экспорт в Россию дронов, фотокамер, оптоволокна и других товаров
5

Популярные статьи

Управляемые авиабомбы запускаемые с истребителей Су-35 ВКС РФ методично "калибруют" укрепрайоны ВСУ
17
О том как F-35 в Польше будут корректировать пуски дальнобойных ракет с МиГ-29 в небе Украины
19
Чешский генерал раскритиковал западное оружие, включая танки Leopard и турецкие БПЛА Байрактар
14
ТОП-9 причин, почему вам стоит перейти с Android на iPhone
33
Провал гиперзвуковой программы ВВС США демонстрирует явную слабость
5
Так ли умен ChatGPT: проверяю самостоятельно
25
Об оперативной памяти ПК
14
Edifier R1380T (R1380DB) - лучшая 2.0 акустика за свои деньги для небольшой комнаты
12
1 апреля - День смеха или день дурака
12
Мой десятилетний опыт просмотра АСМР роликов на Youtube
13

Сейчас обсуждают

Андрей Орехов
09:49
Будет наступления ВСУ, или нет, это не важно. Важно, что Украина отстояла себя и "враждебный запад" прелагает все усилия, которые свойственны его "коллективному уму", в этой безсмысленной войне со сто...
Замминистра Украины пожаловался Германии на Россию – русские слишком быстро выпускают новые танки
Андрей Орехов
09:41
Продадут Калиниград и Сибирь их законному владельцу. А так же тряхнут путинскую челядь за рубежом.
Замминистра Украины пожаловался Германии на Россию – русские слишком быстро выпускают новые танки
eightylvl
09:25
Где be quiet dark rock pro 4 ?
Последний Суперкулер - король может быть только один
Serezhka
09:23
В 1992-м году отец купил мне ZX Spectrum 48к - моему счастью не было предела. В 1994-м я на первые свои заработанные деньги купил Scorpion 256к с дисководом - это было круто! В 1995-м мать с работы от...
Апгрейды 1995-2015 и мои ощущения от них
Петя Иванов
09:22
Предлагаю писаку на фронт!
Уралвагонзавод модернизует 100 танков Т-34, чтобы они были сильнее «леопардов»
Петя Иванов
09:21
Надо быть отбитым на голову, чтобы шутить на тему войны, пока там люди гибнут
Уралвагонзавод модернизует 100 танков Т-34, чтобы они были сильнее «леопардов»
Redneck_prm
09:17
Щас походу в этом ценовом диапазоне совсем глухо. Ну и из альтернатив по уровню звучания за умеренные деньги только совковые полочники, коих живых уже остается все меньше и меньше.
Edifier R1380T (R1380DB) - лучшая 2.0 акустика за свои деньги для небольшой комнаты
Алексей Носков
09:04
Из всей этой бессмысленной простыни текста мы должны сделать вывод, что автор морально постарел где-то к 99-му году? Или для чего это было написано? Да и athlon 64 x2 в 2003-м и 64 гига мозгов на 4770...
Апгрейды 1995-2015 и мои ощущения от них
Данил Золотухин
08:54
Имею ввиду вместо палит и прочей херни поставь норм производителей
Официально: RTX 4070 будет стоить $599, на $200 дешевле RTX 4070 Ti
Михаил
08:54
Сосать хохлы, сосать
Стремительный переход на расчет в юанях может говорить о скором окончании СВО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем