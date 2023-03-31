Закрыто 11 опасных уязвимостей.

Pascal Brändle, Unsplash

NVIDIA выпустила новый графический драйвер GeForce 474.30 для старых видеокарт семейства Kepler. Это выпуск не для новых игр или возможностей, поскольку поддержка этих видеокарт завершена, драйвер предназначен для закрытия известных уязвимостей и позволяет повысить безопасность. Многие видеокарты Kepler всё ещё достаточно актуальны с точки зрения возможностей, особенно, если речь идёт о нетребовательных пользователях, стоит напомнить, что к Kepler имеют отношение видеокарты GeForce GTX 600, 700 серий и такие монстры, как GeForce GTX TITAN, TITAN X и TITAN Z. Например, TITAN X под силу даже Cyberpunk 2077 при средне-низких установках графики в разрешении 1080p, так что флагманские модели ещё вполне пригодны для игр и зачастую не хуже современных бюджетных вариантов.

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Что немаловажно для владельцев старых систем, новый драйвер доступен не только для Windows 10 и 11, но и для Windows 7, 8 и 8.1 — устаревших систем, поддержка которых была завершена Microsoft в начале года. Ранее NVIDIA заявляла, что будет предоставлять обновления безопасности для Kepler до сентября 2024 года, напоминает Neowin. Драйвер GeForce 474.30 устраняет 11 уязвимостей:

CVE-2023-0184

CVE-2023-0182

CVE-2023-0191

CVE-2023-0181

CVE-2023-0199

CVE-2023-0186

CVE-2023-0187

CVE-2023-0188

CVE-2023-0192

CVE-2023-0194

CVE-2023-0195

Источники NVIDIA Neowin