Модель должна замкнуть серию GeForce RTX 40.

За последние несколько недель стали известны некоторые подробности о будущих настольных видеокартах NVIDIA GeForce RTX 40. Ближе всего потенциальный запуск RTX 4070, который, по слухам, запланирован на 13 апреля. Накануне ресурс Wccftech спрогнозировал выпуск RTX 4060 Ti и базовой версии модели в мае. Похоже, NVIDIA может замкнуть линейку настольных видеокарт в июне, выпустив самую доступную из моделей Ada Lovelace — RTX 4050. Об этом сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на Twitter* инсайдера @Zed__Wang. Кроме этого, инсайдер тоже указывает на май, как месяц выпуска RTX 4060 Ti, прикладывая к сообщению шаблон упаковки. Однако, по версии инсайдера, для RTX 4060 сроки выпуска не установлены. В Tom’s Hardware считают, что NVIDIA может представить новые видеокарты на выставке Computex Taipei, которая начинается 30 мая.

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Прогнозы по характеристикам будущих видеокарт уже неоднократно озвучивались в новостях, RTX 4070 приписывают 5888 CUDA ядер и 12 ГБ 192-битной GDDR6 памяти, RTX 4060 Ti и RTX 4060 якобы получат по 4352 и 3072 CUDA соответственно, обе модели оснастят 8 ГБ 128-битной GDDR6. Меньше всего известно о модели RTX 4050, предварительная информация в базе данных TechPowerUp указывает на 2560 CUDA и 8 ГБ 128-битной GDDR6, пожалуй, меньше уже некуда.

Обновление

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Инсайдер уточнил, что RTX 4050 получит 6 ГБ видеопамяти, а значит её характеристики могут быть близки к таковым для мобильного варианта. В этом случае, шина памяти будет 96-битной, меньше, чем у RTX 3050.