Обе модели появятся в один месяц, утверждает ресурс Wccftech.

Brad Starkey, Unsplash

По слухам, NVIDIA планирует значительно расширить линейку видеокарт GeForce RTX 40 в ближайшие два месяца, начало продаж RTX 4070 предсказывают 13 апреля. В Сети находят признаки подготовки новой модели, которая получит 12 ГБ видеопамяти, считается, что это будет GDDR6. Также появились намёки на подготовку следующих моделей среднего сегмента: RTX 4060 и её Ti версии. Они обе запланированы на май, сообщает Wccftech со ссылкой на свои источники.

реклама

По информации специалистов, RTX 4060 Ti будет использовать урезанный вариант графического процессора AD106 под номером 350, от которого ожидают 34 вычислительных блока SM и 4352 ядра CUDA. Видеокарту могут снабдить 8 ГБ 128-битной памяти на чипах GDDR6 18 Гбит/с. Аналогичный объём ожидается и для базовой модели RTX 4060, что было подтверждено в обновлении ПО компании GIGABYTE, более того, специалисты полагают, что и остальные характеристики памяти будут совпадать. Но графический процессор базовая модель получит проще, говорится о варианте AD107-400 на 3072 ядра CUDA.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

По предположениям, энергопотребление новинок будет на 25…35% меньше, чем у прямых предшественников, что позволит преимущественно использовать 8-контактный разъём питания. Младшую модель можно будет уместить в форм-фактор ITX, её энергопотребление не должно превысить 120 Вт. Что касается производительности, в теории, модели должны стать на ступеньку выше относительно аналогов прошлого поколения, но в разрешении 1080p, в более высоких возможны трудности из-за скромной подсистемы памяти, но наверняка это будет предложено компенсировать технологией DLSS.

Источники Wccftech