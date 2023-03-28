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Продажи видеокарт GeForce RTX 4060 и Ti могут начать в мае
Обе модели появятся в один месяц, утверждает ресурс Wccftech.
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Brad Starkey, Unsplash

По слухам, NVIDIA планирует значительно расширить линейку видеокарт GeForce RTX 40 в ближайшие два месяца, начало продаж RTX 4070 предсказывают 13 апреля. В Сети находят признаки подготовки новой модели, которая получит 12 ГБ видеопамяти, считается, что это будет GDDR6. Также появились намёки на подготовку следующих моделей среднего сегмента: RTX 4060 и её Ti версии. Они обе запланированы на май, сообщает Wccftech со ссылкой на свои источники.

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По информации специалистов, RTX 4060 Ti будет использовать урезанный вариант графического процессора AD106 под номером 350, от которого ожидают 34 вычислительных блока SM и 4352 ядра CUDA. Видеокарту могут снабдить 8 ГБ 128-битной памяти на чипах GDDR6 18 Гбит/с. Аналогичный объём ожидается и для базовой модели RTX 4060, что было подтверждено в обновлении ПО компании GIGABYTE, более того, специалисты полагают, что и остальные характеристики памяти будут совпадать. Но графический процессор базовая модель получит проще, говорится о варианте AD107-400 на 3072 ядра CUDA.

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По предположениям, энергопотребление новинок будет на 25…35% меньше, чем у прямых предшественников, что позволит преимущественно использовать 8-контактный разъём питания. Младшую модель можно будет уместить в форм-фактор ITX, её энергопотребление не должно превысить 120 Вт. Что касается производительности, в теории, модели должны стать на ступеньку выше относительно аналогов прошлого поколения, но в разрешении 1080p, в более высоких возможны трудности из-за скромной подсистемы памяти, но наверняка это будет предложено компенсировать технологией DLSS.

Источники
Wccftech
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#nvidia #видеокарты
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