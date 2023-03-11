Не исключено, что модель сохранит конфигурацию памяти старшего варианта.

Brad Starkey, Unsplash

По мере реализации запасов видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 серии компания продвигается к выпуску более доступных вариантов нового поколения. Предыдущие прогнозы о появлении модели GeForce RTX 4070 в апреле снова подкрепляются заявлениями инсайдеров, сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter* информатора под псевдонимом @hongxing2020. Инсайдер уже отметился рядом точных прогнозов и теперь утверждает, что RTX 4070 выпустят 13 апреля. Не исключено, что внимание модели уделят на выставке GTC 2023, которая пройдёт в конце марта.

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Официально спецификации GeForce RTX 4070 неизвестны, по слухам, модель сохранить 12 ГБ видеопамяти GDDR6X и 192-битную шину. Также RTX 4070 приписывают графический процессор AD104 в версиях 250 и 251, в котором активными оставят 5888 CUDA-ядер, максимальную частоту предсказывают на уровне 2475 МГц. При всём при этом энергопотребление составит около 200 Вт. При таких характеристиках модель имеет шансы догнать базовую версию RTX 3080 и при этом предлагать отличную энергоэффективность, а также новые технологии и возможности, например, поддержку DLSS 3, аппаратного ускорения кодирования и декодирования AV1.

Источники @hongxing2020, Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ