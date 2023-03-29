На интегрированной графике Intel Core в игре возможна проблема при включении XeSS.

Intel выпустила бета-версию графического драйвера 31.0.101.4257 для решений Intel Arc и Iris Xe, добавив поддержку боевика Crime Boss: Rockay City. Похоже, других изменений в бета версии нет, список исправленных проблем отсутствует, а список известных всё также содержит довольно неприятные ошибки. Стоит отметить, что Crime Boss: Rockay City появился в списке не только поддерживаемых проектов, но и в списке проблем — на интегрированной графике процессоров Intel Core может наблюдаться мерцание текстур при активации технологии масштабирования XeSS. К слову, недавно сообщалось о выпуске новой версии XeSS, которая станет быстрее и качественнее.

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Список известных проблем обширен, ознакомиться с ним можно в примечаниях (PDF) к выпуску. На системах с дискретными видеокартами Arc возможны зависания при выходе из спящего режима, что потребует от пользователя выполнить перезагрузку. Есть проблемы в играх Microsoft Flight Simulator 2020 и Sea of Thieves, в некоторых версиях Adobe Premiere Pro может не работать аппаратное ускорение, а в Blackmagic DaVinci Resolve некорректно отображаться цвета при работе с Optical Flow.

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Размер пакета составляет чуть более 600 МБ, недавно Intel сообщала, что наконец-то уменьшила размер драйвера, до этого владельцы видеокарт каждый раз скачивали обновления весом около 1,3 ГБ.

Источники Intel