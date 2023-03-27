Включая двухвентиляторный VENTUS 2X.

Javier Esteban, Unsplash

По неофициальной информации, NVIDIA планирует начать 13 апреля продажи видеокарты GeForce RTX 4070. Вероятность этого довольно высока, в Сеть уже просочились фотографии упаковки, а теперь энтузиасты заметили регистрацию в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) серии моделей от компании MSI, всего восемь позиций. Заявка не гарантирует, что все модели в конечном итоге появятся на рынке, но в перечне присутствуют известные и популярные фирменные конструкции, которые наверняка применят для RTX 4070:

VENTUS 3X 12G

VENTUS 2X 12G OC

VENTUS 3X 12G OC

VENTUS 2X 12G

GAMING X TRIO 12G

GAMING TRIO 12G

SUPRIM X 12G

SUPRIM 12G

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В списке присутствуют как премиальные варианты SUPRIM с передовой системой охлаждения MSI, так и более массовые VENTUS 3X. И то и другое исполнение включает крупную систему охлаждения с тремя вентиляторами, но также в списке двухвентиляторные варианты VENTUS 2X. Ожидается, что RTX 4070 будет довольно эффективной, инсайдеры называют TGP в диапазоне 200…225 Вт, что в совокупности с небольшой печатной платой должно было позволить инженерам реализовать компактные конструкции. Ожидается, что такие варианты могут получить один стандартный 8-контактный разъём питания и будут дешевле всего, премиальные модели с заводским разгоном сохранят новый коннектор 12VHPWR.

Источники ЕЭК Wccftech