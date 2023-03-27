Мощные коробочки размерами 117 на 112 см.

Intel представила мини-ПК и комплекты для досборки NUC 13 Pro под кодовым названием Arena Canyon. При очень небольших размерах компьютеры могут похвастаться отличными характеристиками, они основаны на новейших процессорах семейства Raptor Lake. Самые лучшие конфигурации предлагают 14-ядерный и 20-поточный Core i7-1370P vPro и 1360P, которые сочетают производительные и эффективные ядра по формуле 6P+8E. Кроме того, эти процессоры несут в себе интегрированную графику Iris Xe на 96 блоков EU. Также на выбор доступны процессоры Core i5 и Core i3, а сами компьютеры и комплекты могут поставляться в корпусах Tall высотой 54 мм или Slim 37 мм, либо вообще в виде отдельной платы — Board.

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Компания предлагает большой ассортимент вариантов, комплекты объединяет поддержка до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 формата SO-DIMM, есть возможность установить один M.2 2280 накопитель PCIe Gen4 x4 (ключ M). Есть ещё один M.2 (ключ B) для устройств формата 2242, он поддерживает PCIe Gen3 x1 интерфейс, также позволяя устанавливать SATA накопители. Пожалуй, самыми высокопоставленными представителями задней панели являются два Thunderbolt 4 Type-C (DisplayPort 2.1 и USB 4) разъёма, вместе с парой HDMI можно подключить четыре дисплея, ещё в наличии три порта USB 3.2 и один USB 2.0. В оснащение также входит сетевой контроллер Intel i226 2,5 Гбит/с, в составе мини-ПК присутствует беспроводной контроллер Intel Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

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В продаже Intel NUC 13 Pro начнут появляться с конца марта, в зависимости от конфигурации цены ожидаются в диапазоне от 340 до 1080 долларов США.

Источники Intel Corporation