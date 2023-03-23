Они могут быть связаны с обновлениями Defender.

Очередное обновление Windows 11 не было лишено проблем, вскорости после выпуска появились сообщения о замедлении некоторых твердотельных накопителей. Официального подтверждения пока нет, однако причина может скрываться в другой ранее подтверждённой проблеме, сообщалось ранее. Теперь ресурс Neowin обратил внимание на многочисленные жалобы пользователей на то, что система безопасности Windows не может правильно определить наличие доверенного платформенного модуля TPM 2.0, сообщая «Нет доступного доверенного платформенного модуля», даже если он работает — пользователи могут проверить это в оснастке «Управление доверенным платформенным модулем (TPM)».

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Возможно, проблема является следствием ранее подтверждённой ошибки локальной системы безопасности (Local Security Authority, LSA) — после недавнего обновления защитника Defender появилось ложное сообщение о неактивности LSA. Также многие пользователи сообщают о сбоях службы SecurityHealthService.exe, которая используется приложением «Безопасность Windows».

Источники Neowin