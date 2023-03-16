Вскорости после выхода обновлений для Windows 11 в этот вторник пользователи начали сообщать на различных площадках о снижении скорости работы твердотельных накопителей (SSD). Похоже, что первыми сообщения пользователей придали огласке в TweakTown, специалисты ресурса отметили, что у авторов нескольких первых жалоб на платформе Reddit одинаковые модели накопителей — ADATA XPG SX8200 Pro на 1 ТБ. Однако со временем появились аналогичные сообщения от владельцев и других SSD.
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По версии Wccftech, жалобы могут быть связаны с ранее подтверждённой проблемой для Windows 11 22H2: «Копирование больших файлов в несколько гигабайт (ГБ) может занять больше времени, чем ожидалось, в Windows 11 версии 22H2», — она была зафиксирована после декабрьского обновления KB5021255 и, по данным Microsoft, чаще всего проявляется при копировании файлов из сетевых расположений с подключением по протоколу SMB. Против этой версии говорит то, что пользователям удалось избавиться от проблемы после удаления новейшего обновления Moment 2 (KB5023706) для Windows 11 22H2, возможно, напрямую оно и не приводит к замедлению накопителей, но каким-то образом повышает вероятность проявления предыдущей проблемы с копированием файлов. Так или иначе, если скорость накопителя снизилась, может помочь откат к предыдущему состоянию ОС или удаление нового накопительного пакета.
Что касается предыдущей проблемы, смягчить её влияние можно путём использования инструментов копирования, которые не задействуют диспетчер кэша: встроенные утилиты robocopy и xcopy.