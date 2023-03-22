Когда новый ускоритель представят, пока неизвестно.

Timothy Dykes, Unsplash

На данный момент NVIDIA представила для настольных рабочих станций два ускорителя Ada Lovelace: самый мощный RTX 6000 Ada и небольшой RTX 4000 SFF Ada. Между этими решениями пропасть, которая, вероятно, теперь будет заполняться промежуточными моделями. Официально о следующем пополнении неизвестно, но известный в Twitter* инсайдер @kopite7kimi рассказал, какой может быть суб-флагманская модель RTX 5000 поколения Ada, передаёт VideoCardz.

реклама

По информации инсайдера, NVIDIA RTX 5000 Ada получит 15360 ядер CUDA и до 32 ГБ памяти GDDR6. Это уже заметно скромнее 18176 CUDA и 48 ГБ видеопамяти во флагманской RTX 6000 Ada, но всё ещё намного больше, чем в потребительских видеокартах GeForce RTX 40. Если эти прогнозы верны, то в основе RTX 5000 должен использоваться старший графический процессор нового поколения AD102, а шина памяти должна быть 256-битной.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Старший вариант RTX 6000 Ada использовал компактную систему охлаждения с центробежным вентилятором, мощность видеокарты была ограничена значением 300 Вт, что много меньше, чем у потребительских флагманов.

Источники @kopite7kimi, Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ