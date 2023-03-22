На данный момент NVIDIA представила для настольных рабочих станций два ускорителя Ada Lovelace: самый мощный RTX 6000 Ada и небольшой RTX 4000 SFF Ada. Между этими решениями пропасть, которая, вероятно, теперь будет заполняться промежуточными моделями. Официально о следующем пополнении неизвестно, но известный в Twitter* инсайдер @kopite7kimi рассказал, какой может быть суб-флагманская модель RTX 5000 поколения Ada, передаёт VideoCardz.
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По информации инсайдера, NVIDIA RTX 5000 Ada получит 15360 ядер CUDA и до 32 ГБ памяти GDDR6. Это уже заметно скромнее 18176 CUDA и 48 ГБ видеопамяти во флагманской RTX 6000 Ada, но всё ещё намного больше, чем в потребительских видеокартах GeForce RTX 40. Если эти прогнозы верны, то в основе RTX 5000 должен использоваться старший графический процессор нового поколения AD102, а шина памяти должна быть 256-битной.
Старший вариант RTX 6000 Ada использовал компактную систему охлаждения с центробежным вентилятором, мощность видеокарты была ограничена значением 300 Вт, что много меньше, чем у потребительских флагманов.
- Источники
- @kopite7kimi, Twitter*
- VideoCardz
- * заблокирован в РФ