Одиночные модули, 4- и 8-канальные комплекты.

Kingston накануне представила быструю регистровую память DDR5 — Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM предназначена для рабочих станций и настольных HEDT систем. Компания позиционирует новую память, как решение Plug and Play, для покупателей доступны одиночные модули 16/32 ГБ и 4/8-канальные комплекты общим объёмом вплоть до 256 ГБ. Что касается скоростных характеристик, предлагаются варианты со скоростью 4800 МТ/с и задержками 36-38-38 при напряжении 1,1 В, а также варианты 5600 МТ/с 36-38-38 1,25 В и 6000 МТ/с 32-38-38 1,35 В — поддерживаются профили Intel XMP 3.0.

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Память предлагает высокую скорость и надёжность для систем создателей контента, инженеров и прочих специалистов, удовлетворяя всё возрастающие запросы современных приложений к объёму и скорости подсистемы памяти. Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM — память серверного класса, которая имеет коррекцию ошибок ECC не только на уровне чипа DRAM, но и на уровне модуля, что позволет обнаруживать и исправлять многобитовые ошибки.





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Стоит напомнить, что не так давно Intel представила новые процессоры Xeon Workstation для платформы LGA 4677, линейка W-3400 поддерживает 8-канальную регистровую память DDR5, а линейка W-2400 — 4-канальную.

Источники Kingston Vortez