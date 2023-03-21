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Некоторые версии GeForce RTX 4070 могут оснащать привычными 8-контактными разъёмами питания
12VHPWR останется у премиум моделей.
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Ryutaro Uozumi, Unsplash

Новый 16-контактный (12+4) разъём питания 12VHPWR видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 серии оказался неоднозначным решением, с одной стороны, он делает видеокарту проще и компактнее, заменяя по мощности три или даже четыре 8-контактных разъёма. С другой стороны, такое увеличение мощности на контакт при одновременном уменьшении размеров не прошло бесследно, ошибок разъём не прощает. Неаккуратное подключение, перегиб кабеля, вставленные не до конца штекеры — всё это может привести к перегреву и оплавлению. Оставалось надеяться, что в среднем сегменте, где мощность видеокарт невысока, NVIDIA откажется от применения 12VHPWR в пользу привычных разъёмов, хотя в прошлом поколении даже RTX 3060 Founders Edition оснастили Molex Micro-Fit 3.0 c половиной контактов.

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Если верить информации Igor’s LAB, компания позволяет партнёрам выпускать нестандартные варианты GeForce RTX 4070 с привычными 8-контактными разъёмами питания. По слухам, модели GeForce RTX 4070 будут условно разделены на две категории, более доступные, цена которых будет соответствовать рекомендованной, а также более дорогие премиальные модели. Первым приписывают TDP около 200 Вт, такие модели и могут оснащать одним или двумя 8-контактными разъёмами питания, в зависимости от заводского разгона. В случае с премиальными вариантами TDP начинается от 225 Вт и в данном случае рекомендуется использовать уже новый разъём 12VHPWR, но, судя по всему, в отношении RTX 4070 жёстких требований нет.

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Ранее в Igor's LAB рассказали, как снизить температуру 12VHPWR разъёма питания достаточно простой модификацией системы охлаждения видеокарты. Также недавно Intel обновила рекомендации по проектированию блоков питания, в обновлённой редакции была выбрана предпочтительная конструкция клемм.

Источники
Igor's LAB
VideoCardz
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#nvidia #видеокарты #12vhpwr
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