Изменения внесены в рекомендации по проектированию блоков питания ATX 3.0

Ryutaro Uozumi, Unsplash

С появлением новых разъёмов и кабелей питания 12VHPWR потребители столкнулись с рядом проблем и неудобств. Ещё свежи в памяти истории об оплавленных разъёмах и штекерах, сложностях с подключением и размещением кабелей и переходников. Да что там, периодически в Сети появляются описания новых случаев, вердикт для них прежний — кабель был подключён неверно, штекер вставлен не до конца. Однако не все полностью списывают вину на пользователей, некоторые технические СМИ критиковали конструкцию 12VHPWR, которая получилась слишком «капризной».

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Казалось, все эти дискуссии уже в прошлом, как бы не так. Всё это время специалисты Intel изучали разные конструкции и в конечном итоге выбрали наиболее удачный вариант. Как сообщает Igor’s LAB, компания официально обновила рекомендации по проектированию блоков питания ATX 3.0 для настольных ПК, в редакции 2.01 от февраля 2023 года Intel определила предпочтительную конструкцию контактов. «Для изготовления обжимных контактов внутри кабельного разъёма рекомендуется использовать 4-х контактное пружинное исполнение вместо 3-х ямочного, что позволит увеличить площадь контакта для прохождения электрического тока внутри разъёма 12VHWPR и снизить нагрев каждого контакта», — говорится в обновлённом документе. Кроме того, конструкция кажется более устойчивой к множественным переподключениям кабеля, но об этом в стандарте уже ничего не говорится.